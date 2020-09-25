يمنحك اللانشر الجديد Olauncher مظهرًا أكثر من بسيط على أندرويد

كثيرة هي تطبيقات اللانشر على أندرويد، وذلك بسبب طبيعة النظام أنه مفتوح المصدر وقابل للتخصيص بشكل لا نهائي، لذا يتطرق الكثير لتحميل أحد تطبيقات اللانشر لتغيير او استبدال واجهات الهاتف وطريقة تصفّحه، Olauncher أحد أحدث اللانشرات الجديدة على متجر جوجل بلاي، ويدفعك لتثبيته كونه مفتوم المصدر وخفيف الوزن وحد أدنى من الإعداد.

وبصورة عامة، ستلاحظ أن اللانشر يَمُدُّكَ فقط بمعلومات عن الوقت والتاريخ في الأعلى، مع قائمة بالتطبيقات أدناه وهذا كل شيء، وهنا يمكن ضبط الساعة وقائمة التطبيقات على الاتجاهات اليسرى أو الوسطى أو اليمنى، كذلك يمكن عرض ستة أسماء تطبيقات كحد أقصى، ومع التمرير سريعًا إلى اليسار سيت تشغيل الكاميرا والتمرير سريعًا نحو اليمين سيتم فتح شاشة الاتصال، مع خيار تخصيص التمرير بالشكل المناسب لك.

والأهم من كل ذلك، والذي يجب عليك معرفته، أن التطبيق يقوم بتشغيل الهاتف بسلاسة كاملة دون استهلاك الكثير من الذاكرة وموارد الهاتف الأخرى، وبما أنه مفتوح المصدر فهو آمن للغاية فليس هناك حاجة لإخفاء شيء، أخيرًا، تطبيق Olauncher متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل على أندرويد، ويمكنك تحميله من أسفل.

تحميل تطبيق Olauncher .