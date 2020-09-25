متصفح أوبرا يُقدّم تجربة محسنة على أندرويد ويدعم تدوين آمن للملاحظات

في تحديث جديد وصل متصفح أوبرا ، أضافت الشركة عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة، سواء على أندرويد أو إصدار سطح المكتب، وقد تضمنت هذه المميزات، مزامنة رمز الاستجابة السريعة والتوافر الموسع لـ Flow وذلك للسماح للمستخدمين بإرسال رسائل لأنفسهم بشكل آمن.

بالتالي، مع هذه الميزة الأخيرة، سيتمكن المستخدمين من إرسال الملاحظات والصور والملفات الأخرى بأمان إلى أنفسهم، إنه مثل وجود وظيفة Pushbullet مدمجة في متصفحك مباشرة، وبالمناسبة، تم تقديم ميزة Flow مع متصفح Touch Opera في عام 2018، ولكنها الآن وصلت إلى متصفح أوبرا الرئيسي لنظام أندرويد.

ومع هذا التحديث، أصبح من السهل أيضًا مزامنة البيانات والحسابات وكلمات المرور والمزيد بين الأجهزة بفضل مسح رمز الاستجابة السريعة، وذلك بدلاً من الاضطرار إلى تسجيل الدخول باستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور.

أخيرًا، إلى جانب هذه المميزات، هناك إضافة أخرى تحمل اسم “Speed Dial”، ومهمتها عرض المواقع المقترحة للزيارة استنادًا إلى السجل السابق، فضلًا عن ميزة “Easy Files” المتوفّرة حاليًا على سطح المكتب، ومعها سيتم العثور بسرعة على الملفات التي تم تنزيلها مؤخرًا وإرفاقها عبر الإنترنت، تمامًا كما الحال مع ميزة Hold Space التي تعمل في ChromeOS.

تحميل إصدار أوبرا 71 على سطح المكتب.

تحميل إصدار أوبرا 60 على أندرويد.

المصدر:

Opera.