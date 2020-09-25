أمازون تعلن عن خدمة ألعاب سحابية تدعى Luna

أعلنت شركة أمازون عن خدمة ألعاب سحابية خاصة بها تدعى لونا Luna وذلك ضمن مؤتمرها اليوم المخصص للكشف عن جديد أجهزتها.

وكانت الشائعات حول هذه الخدمة قد بدأت بالظهور منذ أواخر العام الماضي.

ستتوفر الخدمة فقط عبر الحاسب والماك وآيفون وآيباد من خلال تطبيقات ويب وتلفاز فاير مبدئياً، ولا معلومات عن موعد إطلاقها رسمياً حول العالم. وستطلق لاحقاً نسخة منها عبر أندرويد.

حالياً الخدمة ستتوفر عبر تقديم طلب للمستخدمين داخل أمريكا للوصول المبكر إليها.

بالطبع الخدمة مدفوعة كما تفعل كل الشركات، وستكون برسوم شهرية حالياً 5.99 دولار وتتيح اللعب عبر جهازين معاً وتوفر جودة الفيديو 4K بسرعة 60 إطار في الثانية في عدد من الألعاب.

ستتوفر أكثر من 100 لعبة عند الإطلاق وذلك عبر قناة Luna+ تتضمن مجموعة من الأسماء الكبيرة مثل Resident Evil 7 وستضاف المزيد من الألعاب لاحقاً.

كما عقدت أمازون إتفاقية مع Ubisoft لإطلاق قناة ألعاب متخصصة يمكن للاعبين الاشتراك فيها للوصول إلى ألعاب الشركة بجودة تصل إلى 4K وحتى إمكانية لعب أحدث الألعاب مثل Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, بنفس يوم إطلاقها.

وتتكامل خدمة ألعاب أمازون السحابية مع خدمة البث تويتش بحيث يمكن متابعة البث المباشر من ألعاب الغير عبر الخدمة. كما تدعم اللعب عبر لوحة المفاتيح والفأرة أو التحكم بيد خارجية تتصل بالبلوتوث تكلف 49.99 دولار حالياً وتدعم المساعد الصوتي إليكسا والاتصال عبر الواي فاي سريع الاستجابة.

مع خدمة لونا من أمازون أصبح هناك منافس جديد لخدمة ستاديا من جوجل و إكس كلاود من مايكروسوفت.

المصدر:

Amazon