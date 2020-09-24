سامسونج تكشف عن Galaxy S20 FE بشاشة بتحديث 120 هرتز ودعم الجيل الخامس

بعد الكثير من التسريبات والتقارير عن رغبة سامسونج في إلحاق سلسلة جالكسي S20 بهاتف جديد بسعر منخفض وأهم مزايا السلسلة الرائدة التي يرغبها الجمهور، أعلنت الشركة عن هاتف Galaxy S20 FE والذي يأتي بعدد من أبرز مزايا السلسلة مثل معالج كوالكوم وذاكرة الرام وسعة التخزين الكبيرة، بجانب دعمه لتقنية الجيل الخامس 5G.

يأتي الهاتف الجديد بشاشة سوبر أموليد بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ وسرعة تحديث 120 هرتز، محمية بطبقة Gorilla Glass 3.

ويحمل كاميرا ثلاثية في الخلف بعدسة رئيسية 12 ميجابكسل، وواسعة 12 ميجابكسل، وتقريب 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويضيف هاتف سامسونج Galaxy S20 FE كذلك معالج كوالكوم Snapdragon 865 5G بتقنية 7 نانومتر وفي جميع الأسواق على عكس السلسلة الرئيسية التي كانت تأتي بمعالج اكسينسوس الخاص بسامسونج في معظم الأسواق، كما يأتي مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت من نوع UFS 3.0، كما يمكن رفع سعة السعة التخزينية عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

كذلك يأتي ببطارية 4,500 ملي أمبير مدعومة بتقنية الشحن السريع 25 واط والشحن اللاسلكي 15 واط، وشحن عكسي 5 واط.

ويدعم الهاتف تقنيات الجيل الخامس، الشريحة الإلكترونية eSIM، وتقنية GPS مزدوج، وWi-Fi 6، بجانب بلوتوث 5.0، والاتصال القريب NFC.

كما يحوي هاتف سلسلة جالكسي S20 الجديد معيار مقاومة الماء IP68، وسيوفر الدعم لتنقية Dolby Atmos بفضل وجود سماعتين ستيريو.

سعر وتوفر هاتف سامسونج Galaxy S20 FE

سيتوفر الهاتف بمعظم البلدان بداية الشهل المقبل بسعر 700 دولارًا، وسيتاح بالسوق السعودي بسعر 2,999 ريالًا سعوديًا في 16 أكتوبر.

وسيكون متاحًا مع 6 ألوان؛ تشمل الأحمر السحابي، البرتقالي السحابي، اللافندر، الأخضر السحابي، الأزرق، والأبيض.

المصدر:

Samsung