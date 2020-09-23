11 تطبيق و 23 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 11 تطبيق و 23 لعبة أندرويد).

11 تطبيق