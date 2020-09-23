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11 تطبيق و 23 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

أحمد سعيد 23 سبتمبر 2020
دقيقة واحدة
11 تطبيق و 23 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
11 تطبيق و 23 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 11 تطبيق و 23 لعبة أندرويد).

11 تطبيق

 

  1. Numberwiz : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. 80s Music Radio Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  3. Binary Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  4. Temperature Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  5. Do Not Disturb – Call Blocker – Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  6. Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  7. Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  8. Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  9. Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  10. Diamond – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  11. Hexadark – Hexa Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

23 لعبة

 

  1. [VIP] +9 God Blessing Knight – Cash Knight : السعر الحقيقي 9.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  3. Frontier Wars: Defense Heroes – Tactical TD Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. Man-Eating Plant VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  6. Aveyond 3-1: Lord of Twilight : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. Infinite Loop Puzzle : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  8. Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  9. Ludo Game Multiplayer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  10. Stone Of Souls : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  11. The Rich King VIP – Amazing Clicker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  12. Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  13. [VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  14. [VIP] WeaponWar : Idle Merge Weapon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  15. Grow Zombie VIP – Merge Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  16. Mystery of Fortune 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  17. RowRow : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  18. Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  19. Summer Pro – Ad Free : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  20. Sudden Warrior Plus (Tap RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  21. League of Stickman – Best action game(Dreamsky) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  22. League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  23. Word Silent : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
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