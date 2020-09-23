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11 تطبيق و 23 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 11 تطبيق و 23 لعبة أندرويد).
11 تطبيق
- Numberwiz : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- 80s Music Radio Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Binary Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Temperature Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Do Not Disturb – Call Blocker – Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Diamond – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Hexadark – Hexa Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
23 لعبة
- [VIP] +9 God Blessing Knight – Cash Knight : السعر الحقيقي 9.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Frontier Wars: Defense Heroes – Tactical TD Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Man-Eating Plant VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Aveyond 3-1: Lord of Twilight : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Infinite Loop Puzzle : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Ludo Game Multiplayer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Stone Of Souls : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The Rich King VIP – Amazing Clicker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- [VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- [VIP] WeaponWar : Idle Merge Weapon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Grow Zombie VIP – Merge Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Mystery of Fortune 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- RowRow : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Summer Pro – Ad Free : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Sudden Warrior Plus (Tap RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- League of Stickman – Best action game(Dreamsky) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Word Silent : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.