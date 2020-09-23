جوجل تأتي بقائمة مشاركة جديدة لتطبيقها الصور

خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت شركة جوجل بإطلاق تدريجي لقائمة مشاركة جديدة لتطبيقها الصور، والآن وصل هذا التحسين لجميع المستخدمين، حيث من النظرة الأولى، سيكون مُرحّب به من قبل الجميع، وخاصةً للمستخدمين الذين يكثرون من مشاركة الصور والفيديوهات عبر التطبيق، كذلك سيُمكّن الجميع من المشاركة بأسرع وقت ممكن.

وقبل الخوض بذكر تفاصيل القائمة الجديدة، حيث في السابق، كانت قائمة المشاركة في تطبيق صور جوجل عبارة عن صف واحد فقط ويتعين عليك التمرير خلاله للعثور على التطبيق الذي تريد المشاركة فيه، أمّا الآن، فقد تم إزالة القائمة الطويلة من التطبيقات واستبدالها بتطبيقين، مع زر “إنشاء رابط” وزر آخر “المزيد”، الذي عند الضغط عليه، سيتم فتح قائمة مشاركة اندرويد الافتراضية.

أخيرًا، لا تزال هذه الواجهة الجديدة تحتفظ بوصول سريع إلى أحدث تطبيقين لديك، وكما أشرنا هي مُرحب بها وبشدة، ويمكن أن نراها على المزيد من تطبيقات جوجل، على رأسها تطبيق الأخبار.