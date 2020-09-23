تطبيق ملفات جوجل يدعم الآن فتح ملفات PDF وضبط سرعة تشغيل الفيديو

لأوّل مرة ظهر فيها تطبيق ملفات جوجل “Files by Google” كان قبل عامين، وقد استقر التطبيق في أجهزة المستخدمين لما يُقدّم من أدوات ومميزات كثيرة، وبنفس الوقت لا تتوقف جوجل عن إضافة المزيد من هذه الميزات، حيث أحدث إصدار للتطبيق Files by Google 1.0.33 أصبح يدعم الآن عرض ملفات PDF والقدرة على ضبط سرعة تشغيل مقاطع الفيديو.

بالتالي، هذه المميزات واضحة جدًا، حيث سيعمل عارض PDF تمامًا كما تتوقع، أما فيما يتعلق بالميزة الأخرى، فسوف تتمكن من ضبط سرعة التشغيل وتمرير السرعة من 0.5x إلى 2.0x بزيادات 0.1 ، على الرغم من أن معظم الأشخاص ربما يستخدمون الأزرار 0.5 و 0.8 و 1.0 و 1.5 و 2.0 الموضّحة أدناه.

أخيرًا، هذا التحديث يصل بشكل تدريجي لجميع مستخدمي أندرويد، ويمكنك الحصول عليه عبر زيارة صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي من أسفل، وفي حالة عدم وصوله لك، انتظر أيام قليلة أخرى، فسوف يصل للجميع.

تحميل تحديث تطبيق ملفات جوجل على أندرويد.