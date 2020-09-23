أوبو تطلق سلسلة Reno 4 في المنطقة وتعلن عن سماعة Enco W51 اللاسلكية

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Reno 4 مع 3 نسخ تشمل رينو 4 ورينو 4 برو ورينو 4 برو الجيل الخامس، بالإضافة إلى السماعة اللاسلكية Enco W51 في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت أوبو أن الأجهزة الجديدة ستتاح للشراء اليوم في كافة منافذ البيع الرئيسية ومتجر الشركة في المملكة العربية السعودية. وستقدم أوبو لعملائها الذي سيشترون أي من هواتف رينو 4 الجديدة حتى يوم 29 من الشهر سبتمبر، وتشمل سماعة Enco W31 اللاسلكية مع هاتف رينو 4 برو 5G، وسماعة أوبو Enco W11 اللاسلكية مع هاتف رينو4.

كانت الشركة قد أقامت عالية افتراضية بعنوان “سهرة بعيون أوبو”، أطلقت خلالها سلسلة هواتفها الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، مع العديد من التقنيات والمزايا.

وتعقيبًا على الحدث، قال ايثان تشيوي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “لطالما تفرّدت سلسلة هواتف رينو بمكانة ريادية على صعيد تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية؛ وترتكز سلسلة رينو4 الجديدة على النجاح الفريد الذي حققته أوبو من خلال سلسلة هواتف رينو3، والتي قدمت تجربة استثنائية في مجال التصوير باستخدام الهاتف المحمول. أما أجهزة رينو4 فستقدم لعشاق التقنيات المتطورة تجربة غير مسبوقة تمامًا في مختلف ظروف التصوير. بالمقابل، صُمّم هاتف رينو 4 برو 5G خصيصًا لمواكبة التطلعات الشخصية وأنماط حياة المُستخدمين وخاصة فئة الشباب، من خلال الإمكانات القوية لشبكة اتصالات الجيل الخامس وتقديم أحدث الابتكارات التي تُثري الحياة المتصلة والعصرية. وانعكاساً لالتزام أوبو بـ “فن التكنولوجيا”، ستتيح سلسلة هواتف رينو4 للمستخدمين طرقاً جديدة من أجل ’اكتشاف الليل بعيون أوبو‘ والتعبير عن قدراتهم الإبداعية من خلال تقنيات أوبو المبتكرة للتصوير الفوتوغرافي”.

مزايا سلسلةرينو 4 من أوبو – Reno 4

تأتي السلسلة بتصميم أنيق تقول الشركة أنها حائز على براءة اختراع، ويمتاز بمزيج لوني رائع يتماهى بلمساتٍ غير لامعة وتفاصيل دقيقة براقة.

وتتميز نسخة رينو الجيل الخامس 5G من السلسلة بتصميم نحيف حيث تبلغ سماكته 7.6 ملم ووزنه 172 جرام فقط ويأتي باللونين الأسود الفضائي والأزرق السماوي الذي تم ابتكاره بالاعتماد على عملية المُعالجة Reno Glow التي ستحصل على براءة اختراع خاصة وفقًا للشركة، ويضيف شاشة مُنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. يوفر الهاتف مُستشعر الصور IMX708 من سوني، والمدعم بعدسة عريضة تتيح زاوية رؤية واسعة، بالإضافة لتقنية التركيز التلقائي بالليزر. كما يحوي معالج كوالكوم سنابدراغون 765G.

أما هاتف Reno 4 Pro برو فيأتي بتصميم نحيف تبلغ سماكته 7.7 ملم ووزنه 161 جرامًا، ويتوافر باللونين الأزرق السماوي ولون الليل المُنير. ويضيف كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل بعدسة عريضة، وكاميرا للصور القريبة بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل لتصوير الأبيض والأسود، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وتتيح الكاميرا التصوير البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية. كما يضيف معالج كوالكوم سنابدراغون 720G.

فيما يأتي Reno 4 بشاشة AMOLED قياس 6.5 بوصة وهيكل بسماكة 7.7 ملم ووزن يصل 165 جرامًا، ويتوافر هاتف باللونين الأزرق السماوي والأسود الفضائي. وكاميرا مشابهة للنسخة السابقة.

دعمت الشركة الصينية جميع هواتفها الجديدة بتقنية الشحن السريع جدًا التي تطورها SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واط.

قدمت أوبو مزايا إضافية في سلسلة هواتفها أبرزها المستشعر الذكي المُدعم بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتفعيل وظائف هامة مثل الحماية الذكية من التجسس، والتحكم الذكي عن بعد، والدوران الذكي وخاصية الشاشة الدائمة الذكية. وتقول الشركة أنه من خلال وظيفة الحماية الذكية من التجسس، يقوم المستشعر بإخفاء المحتوى بشكل تلقائي عندما يلاحظ وجود شخص آخر ينظر إلى الشاشة. فيما تُعتبر خاصية التحكم الذكي عن بعد طريقة متطورة للرد على المكالمات الهاتفية أو التمرير لمشاهدة المحتوى عبر الإيماء باليد فقط.

سماعات أوبو إنكو W51 اللاسلكية – Enco W51

تأتي سماعة إنكو Enco W51 باللونين الأبيض الوردي والأزرق المُنير، وتتيمز بخاصية إلغاء الضجيج النشطة والهجينة، وتتميز بقدرتها على تحسين وضوح الصوت بفضل تزويدها بثلاث ميكروفونات، وتزويدها بخوارزمية تحسين جودة الصوت على مستوى النظام، لضمان أداء صوتي مميز.

وتتيح اللمسات المزدوجة أو الثلاثية على السماعة بالتبديل بين خاصية إلغاء الضجيج أو الانتقال إلى المقطع الصوتي التالي أو الرد على المكالمات أو تشغيل أداة المساعد الصوتي.

تقول أوبو أن تقنية الشحن اللاسلكي في صندوق السماعة وضمن السماعة نفسها تضمن استخدامها لمدة تصل إلى 24 ساعة.

السعر والتوافر

يتوفر الآن هاتف رينو 4 برو الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 2799 ريال سعودي، فيما يتوفر هاتف رينو 4 برو بسعر 1599 ريال سعودي.

فيما ستتوافر سماعة إنكو W51 اللاسلكية الجديدة قريبًا في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة.