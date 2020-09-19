تطبيق الملاحة Waze يجلب مؤشرات تغير المسار والمزيد

كشف Waze ، التطبيق المستقل والمملوك لشركة جوجل، عن عدد كبير من الميزات الجديدة والقادمة قريبًا، ومن بين أهم الميزات التي تم الإعلان عنها، هي مؤشرات تغيير المسار أثناء السفر بالسيارة، والتي ستسمح للسائقين بمعرفة المسار مسبقًا أو الخروج منه في الوقت الحالي واختيار مسار آحر.

بدوره، هذه الوظيفة مفيدة للغاية خاصة عند التنقل في مناطق غير مألوفة، مما يسمح للسائق بالتنقل في الطرق دون أي مشاكل ودون فقدان المخارج، ومن المميزات الأخرى، “نصائح السفر” التي تمنح المستخدم رؤية متوقعة للطرق التي يجب أن يسلكها للوصول إلى الوجهة واحتمال وجود تأخيرات على الطريق، وستعمل هذه الميزة مع إشعارات حركة المرور.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن فريق عمل Waze عن تحسين خوارزمية حساب الطريق “الوقت المقدر للوصول” في تلك المناطق أو الطرق التي لا يوجد بها حركة للسيارات، أخيرًا، ميزة المسارات متاحة حاليًا لجميع المستخدمين، أما باقي المميزات، فهي قادمة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ومن بينها التكامل مع خدمة أمازون ميوزيك.

المصدر:

Waze.