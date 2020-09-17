فيس بوك تدمج رسائل ماسنجر وانستجرام في تطبيق جديد للشركات

تكامل جديد أعلنته فيس بوك بين خدماتها المختلفة لكنه موجه بشكل خاص للشركات بحيث يستخدمون تطبيق واحد لمتابعة صفحاتهم وحساباتهم ورسائل الزبائن المختلفة سواء من شبكة فيس بوك أو رسائل ماسنجر أو حتى انستجرام ، ولاحقاً واتساب.

التطبيق الجديد يدعى Facebook Business Suite وكما يشير اسمه فهو حزمة متكاملة في مكان واحد تتيح تلقي المحادثات من مصادر مختلفة عبر صندوق وارد وحيد.

ويسمح التطبيق للشركات النشر مباشرة بنفس الوقت لفيس بوك وانستجرام وكذلك الحصول على إحصائيات عن أداء الحملات الإعلانية على مختلف المنصات.

دار الحديث حول تكامل منصات فيس بوك المختلفة معاً العام الماضي حيث تحدثت عدة وسائل إعلام عن دمج خصائص الدردشة والرسائل في انستجرام وماسنجر وواتساب بحيث يمكن النشر عبر أي تطبيق في أي تطبيق آخر.

كذلك قبلها كانت هناك تسريبات حول تحضير فيس بوك لخدمة رسائل موحدة توجهها للشركات ستطلق في فبراير 2019. من كل هذا نفهم أن الشركة تفكر بالفعل بتكامل خدماتها منذ زمن، وإن كانت البداية موجهة للشركات فهي منطقية أكثر.

وبدأت الشركة الشهر الماضي بدمج محادثات ماسنجر وانستجرام بالفعل، حيث ظهرت لبعض المستخدمين لتطبيق مسنجر رسالة تفيد بإمكانية تلقي رسائل ماسنجر عبره، مع كل الخصائص المتعلقة بها مثل السحب للرد والتفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية.

حالياً تطبيق Facebook Business Suite سيكون متوفراً للشركات الصغيرة فقط، ولاحقاً تتيحه للشركات الأكبر.

المصدر:

Facebook