عودة تطبيق انستجرام لايت لمتجر جوجل بلاي بعد توقف دام أربع شهور

كما هو الحال مع تطبيقي فيس بوك وماسنجر، هناك النسخة الخفيفة “لايت” من تطبيق انستجرام ” Instagram Lite”، وهو بمثابة نسخة مطابقة بصريًا من تطبيق الوسائط الاجتماعية، وإن كنتم تتذكرون، فقد أعلنت الشركة الأم فيس بوك، عن إغلاق الخدمة رسميًا في مايو الماضي لإجراء عمليات تجديد، واليوم وبشكل رسمي أصبح التطبيق متاح مرة أخرى.

بدوره، يعود آخر تحديث للتطبيق في أكتوبر 2019، وأنذاك كان يحمل رقم إصدار Instagram Lite 67، الآن ومع عودة التطبيق فقد حمل رقم إصدار Instagram Lite v216، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة بين الإصدارين، فإن التجربة مشابهة لما تُركت عليه الأمور قبل خمس شهور من الآن، ما عدا تقليل بسيط لحجم التطبيق.

أما فيما يتعلق بالصورة العامة للتجربة، فمع انستجرام لايت، سيتمكن المستخدمين من توجيه الرسائل، وتشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل افتراضي، وسحب ميزة الكاميرا الفورية للإضافات إلى خلاصتهم أو قصتهم، كما ويتم الإشارة إلى مقاطع فيديو IGTV برمز فيديو عام في صفحة الحساب، ولكن المستخدمين الذين ينقرون على المنشور نفسه سيتمكنون من النقر على زر “مشاهدة الفيديو الكامل” والحصول على إلى صفحة جديدة لعرض المحتوى الكامل.

أخيرًا، أكد متحدث باسم فيسبوك، بأنهم بصدد اختبار آخر وتجريبي للتطبيق يهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة عالية الجودة وبغض النظر عن جودة الهاتف أو الشبكة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، في الختام، يمكنك تحميل تطبيق انستجرام لايت بالانتقال إلى صفحته على متجر جوجل بلاي من أسفل، أو تحميله عبر ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تطبيق انستجرام لايت.