تطبيق تخطيط القلب وإشعار اضطراب النَّظْم يصلان ساعة آبل في المنطقة

أعلنت شركة آبل عن إتاحة تطبيق تخطيط القلب اليوم على ساعة الجيل الرابع والطرازات الأحدث في الإمارات العربية المتحدة مع نظامي التشغيل iOS 14 و watchOS 7. لتكون الميزة بذلك الأولى من الشركة التي تسمح للعملاء بأخذ تخطيط للقلب من معصمهم مباشرة. كما أطلقت ميزة إشعار اضطراب النَّظْم في الجيل الثالث والطرازات الأحدث والتي تتيح مراقبة إيقاع دقات القلب في الخلفية بين الحين والآخر، وترسل إشعارات إذا تم تحديد دقات قلب غير منتظمة تشير إلى الرجفان الأذيني.

يأتي هذا بعد حصول تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار اضطراب النَّظْم على موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإطلاقهما في الإمارات العربية المتحدة باعتبارهما أجهزة طبية.

وبهذا الشأن، قال جيف وليامز، مدير عام العمليات في آبل: “لقد ساعدت ساعة آبل الكثير من الناس حول العالم، ويشرفنا أنها أصبحت جزءًا مهمًا من حياة عملائنا. ومع إصدار ميزات القلب هذه، تأخذ ساعة آبل خطوة مهمة تمكِّن الأشخاص من الحصول على مزيد من المعلومات عن صحتهم.”

من جانبها، صرحت سمبل ديزاي، الطبيبة ونائبة الرئيس لقسم الصحة بآبل: “نحن على ثقة من قدرة هذه الميزات على مساعدة المستخدمين في الحصول على معلومات تساعدهم عند التحدث مع أطبائهم. فمن خلال تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار اضطراب النظم، سيتمكن العملاء من فهم جوانب صحة القلب بطريقة أفضل.”

طريقة عمل المزايا الجديدة مع ساعة آبل

تعمل الأقطاب الكهربائية المدمجة في التاج الرقمي Digital Crown والكريستال على ظهر الساعات الذكية لآبل من الجيل الرابع فأحدث مع تطبيق تخطيط القلب لتمكين العملاء من تسجيل تخطيط للقلب مشابه للقياسات أحادية الاتجاه. وكل ما يتوجب على المستخدم هو فتح تطبيق تخطيط القلب على الإصدارات التي تدعمه ووضع إصبعه على التاج الرقمي، وعندما يلمس المستخدم التاج الرقمي، تكتمل الدائرة وتقاس الإشارات الكهربائية للقلب. ثم بعد 30 ثانية، يُصنّف إيقاع دقات القلب على أ،ه إشارة للرجفان الأذيني، النظم الجيبي، انخفاض في معدل نبض القلب أو ارتفاعه، أو أنه نتيجة غير حاسمة.

يقوم بعدها تطبيق صحتي على هواتف آيفون بتخزين البيانات والتي يمكن مشاركتها عند الحاجة مع الأطباء بملف بتنسيق PDF.

وتعليقًا على الميزة، قال الدكتور محمد فاتح عرب، أخصائي أمراض القلب: “من واقع خبرتي كطبيب قلب، فإن ميزة تخطيط القلب هذه من الممكن أن تنقذ الأرواح وسوف تفعل ذلك. يعتبر الرجفان الأذيني شائعاً جدًا في المرضى كبار السن، ولدى الشباب أيضاً. ولا يعتبر اكتشاف الرجفان الأذني أمرًا سهلًا وذلك اعتماداً على نوع الحالة. ووجود أداة على معصمك تتيح لك التحقق من صحتك في أي وقت قد ينقذ حياة هذا الشخص من السكتة الدماغية، كما سيوفر أيضاً للممارسين الصحيين الكثير من الوقت في محاولتهم تقصي المشكلة.”

أما ميزة إشعار اضطراب النَّظْم فتقوم بين الحين والآخر بمساعدة المستشعر البصري من التحقق من إيقاع دقات قلب في الخلفية باحثة عن أي إشارات لعدم انتظام دقات القلب، والتي ربما تدل على الرجفان الأذيني، ومن ثم تنبه المستخدم بإشعار في حالة الكشف عن عدم انتظام دقات القلب بعد 5 عمليات فحص لإيقاع دقات القلب على مدار 65 دقيقة على الأقل.

تقول آبل أنها قامت بدراسة ميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب في دراسة خاصة للقلب شملت أكثر من 400,000 مشارك، وهي تعتبر أكبر دراسة أقيمت لفحص الرجفان الأذيني على الإطلاق بحسب تعبيرها، ما يجعلها كذلك من أكبر دراسات النظام القلبي الوعائي حتى الآن.