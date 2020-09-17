بلايستيشن 5 يصل الأسواق في 12 نوفمبر وبسعر يبدأ من 400 دولار

اختتمت شركة سوني قبل قليل حدثها الخاص عبر الإنترنت المخصص لتسليط الضوء على قدرات بلايستيشن 5 وبعض الألعاب التي ستصاحبه، وتخلل الحدث إعلان الشركة عن موعد إطلاق الجيل الجديد من الأجهزة وكذلك السعر الرسمي.

وقالت سوني أن سعر بلايستيشن 5 بنسخته الرقمية سيكون 400 دولار أمريكي، فيما سيبدأ سعر النسخة العادية من 500 دولار.

وستصل الأجهزة الجديدة إلى الأسواق بداية من 12 نوفمبر القادم، حيث سيتم طرحه في البداية في الولايات المتحدة، والبلد الأم اليابان بطبيعة الحال، بالإضافة إلى كندا، المكسيك، أستراليا، نيوزيلاندا، وكوريا الجنوبية. فيما سيصل إلى الأسواق العالمية الأخرى بتاريخ 19 نوفمبر.

مزايا منتظرة مع أجهزة بلايستيشن 5

يُشار أن بلايستيشن 5 سيأتي بمعالج AMD Zen2 ثماني سرعة 3.5 جيجاهرتز بالثانية مع 52 وحدة معالجة بقدرة 10.28 تيرافلوب.

كما سيضيف ذاكرة رام GDDR6 بسعة 16 جيجابايت وقرص تخزين من نوع SSD بإمكانه نقل 5.5 جيجابايت بيانات في الثانية.

يُعد سعر الجيل الجديد من أجهزة سوني متوقعًا لحد ما مقارنة مع النسخ السابقة والأسعار التي ستوفرها المنافسة مايكروسوفت.

حيث كانت مايكروسوفت قد أعلنت قبل أيام عن جهاز ألعاب إكس بوكس جديد يحمل اسم Xbox Series S ويتميز بتصميم أصغر من نظيره Xbox Series X، وبسعر يبدأ من 300 دولار مقارنة مع 500 دولار لنسخة X، وهو ما جعل أسعار سوني الجديدة منطقية أكثر.

المصدر:

PlayStation