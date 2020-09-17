بدءًا من 13 أكتوبر سيحذف جوجل درايف الملفات في سلة المهملات بعد 30 يوم 

أعلنت جوجل عن تغيير طريقة تعامل خدمتها درايف مع الملفات المحذوفة “المهملة”، حيث بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر القادم، سيتم حذف الملفات الموجودة في المهملات تلقائيًا وبعد مرور 30 يوم من تاريخ حذفها، وهذا مشابه تمامًا لمعظم خدمات الشركة، على سبيل المثال جيميل.

وإذا تعاملت سابقًا مع المهملات في درايف، فكانت الخدمة تحفظ هذه الملفات في سلة المهملات إلى أجل غير مسمى، بمعنى آخر الحذف سيكون يدوي، وهذا الشيء يجعل من الميزة أقل من سلة مهملات وأقرب لطريقة لإخفاء الملفات.

أخيرًا، قد يكون هذا الحذف التلقائي مُحبط لبعض المستخدمين، ومع ذلك هناك فوائد أكبر، مثلًا، حساب جوجل للملفات المحذوفة التي لم يتم حذفها من حصة تخزين درايف الخاصة بك، وفي الختام، ستُضيف جوجل إشعار على الواجهة الرئيسية لدرايف وبعض تطبيقاتها المكتبية توضّح هذا القرار، وذلك من أجل ان يكون الجميع على دراية بهذا التغيير.

المصدر:

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