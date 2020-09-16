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7 تطبيقات و 18 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

أحمد سعيد 16 سبتمبر 2020
دقيقة واحدة
7 تطبيقات و 18 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
7 تطبيقات و 18 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 7 تطبيقات و 18 لعبة أندرويد).

7 تطبيقات

  1. Metatag Analyzer : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  2. Video Board : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  3. Flashcard Baby (No Ads) : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  4. QR and Barcode Scanner PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  5. 90X Share App Pro – Indian Share App : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  6. Ergon – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
  7. Asabura – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

18 لعبة

  1. [VIP] SweetFly : Idle Merge Sweet : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. MARK’S LIFE : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  3. Xbar10n – Brain Card Game – New 2020 : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  4. Star Vikings Forever : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  5. Riddle Me 2020 – A Game of Riddles : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  6. Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. [VIP]Infinity Dungeon: RPG Adventure : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  8. Cat town (Tap RPG) – Premium : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  9. Warriors’ Market Mayhem VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  10. Wonder Knights PV: Retro Shooter RPG : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  11. Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  12. Empire Warriors Premium: Tower Defense Games : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  13. D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  14. Galaxxy Idols PV: Dress Up and Runway : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  15. Sweet Candy Blast : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  16. Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  17. Tower of Farming – idle RPG (Soul Event) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  18. Pipes Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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