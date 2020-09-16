فيس بوك تطلق خوذة الواقع الافتراضي Oculus Quest 2 بسعر أرخص من السابق

في مؤتمرها الخاص بأجهزة وتقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز، كشفت شركة فيس بوك عن خوذة الواقع الافتراضية الجديدة وسمتها Oculus Quest 2.

كما هو الحال في الجيل السابق، هذه الخوذة مستقلة بذاتها أي لا تحتاج إلى قدرة معالجة خارجية، يمكنها الاتصال مع الحاسب عبر كيبل خاص، وهي أصغر في الحجم وأخف في الوزن بسبب إعادة التصميم والذي شمل قبضتي التحكم.

تعمل الخوذة بمعالج XR2 من شركة كوالكوم مع ذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وتبلغ دقة شاشتها 1839*1920 بكسل لكل عدسة مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

واستعرضت فيس بوك مجموعة من الألعاب الجديدة التي ستدعم الخوذة مثل Assassin’s Creed و Splinter Cell بالإضافة إلى نسخة واقع افتراضي VR من لعبة Myst وغيرها.

سيتوفر منها إصدارين، 64 غيغابايت بسعر 299 دولار، و 256 غيغابايت بسعر 399 دولار. أي أنها أرخص بمقدار 100 دولار مقارنة مع الجيل الأول، وهو ما يعتبر عامل مشجع للكثير من الناس لدخول عالم الواقع الافتراضي وتجربته.

سيبدأ شحن خوذة Oculus Quest 2 من يوم 13 أكتوبر وستكون متوفرة للطلب المسبق اليوم.

وبالتزامن مع إطلاق Oculus Quest 2، فإن فيس بوك أعلنت عن عزمها إيقاف بيع خوذة الواقع السابقة Oculus Rift S في فترة الربيع المقبل للتركيز على الخوذة الجديدة لا سيما بتوفيرها ميزة الربط مع الحاسب.

المصدر:

Oculus