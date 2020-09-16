سويفتكي تتيح ميزة التحكم بالمؤشر لجميع مستخدمي أندرويد

عندما يتعلق الأمر بلوحات المفاتيح على هواتف أندرويد، فإن مستخدمي سويفتكي “SwiftKey” يصرّون بأنها الأفضل، ومع ذلك إذا قارنّاها مع لوحة جي بورد من جوجل، فإن الأخيرة تمتلك ميزة في غاية الفائدة، وهي التحكم في المؤشر، من اليوم أصبحت سويفتكي تدعم هذه الميزة، بل جعلتها أيضًا أفضل من تلك الموجودة على Gboard.

حيث بخلاف Gboard، تتيح لك ميزة التحكم في المؤشر على Swiftkey التمرير في أي مكان على لوحة المفاتيح لتحريك المؤشر داخل الحقل النصي، بحيث لن تحتاج إلى حبس نفسك في المنطقة المحيطة بمفتاح المسافة.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فكل ما عليك هو الضغط المُطوّل على مفتاح المسافة، ثم تبدأ في السحب، وذلك كي لا تتداخل هذه الميزة مع ميزة محدد اللغة في لوحة سويفتكي.

أخيرًا، هذه الميزة كانت متاحة سابقًا في الإصدار التجريبي من Swiftkey، والآن أصبحت متاحة وبشكل رسمي لجميع مستخدمي أندرويد، ويمكنك تحميلها عبر الرابط في الأسفل.

تحميل تحديث لوحة سويفتكي من مايكروسوفت.