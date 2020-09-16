سامسونج تطلب من الحكومة الأمريكية السماح لها بتزويد هواوي بالشاشات

توقفت معظم الشركات العالمية في الأسبوع الماضي رسميًا عن تزويد شركة هواوي بقطع ومعدات الأجهزة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وكانت سامسونج من أبرز الشركات التي توقفت عن تزويد هواوي بالقطع والمعدات الخاصة بشكل أساسي بالهواتف الذكية، لا سيما المتعلقة ببطاقات الذاكرة والشاشات عالية الجودة OLED. لكن الشركة الكورية تحاول الآن للحفاظ على علاقتها بهواوي.

فوفقًا لأخر التقارير الصحفية، تقدمت شركة سامسونج بطلب للحكومة الأمريكية للسماح لها بتوريد الشاشات لهواوي الفترة القادمة في ظل الحظر.

وجاء الطلب عبر Samsung Display الشركة الفرعية لسامسونج الأم ومصنعة الشاشات، والتي تعد شركتي آبل وهواوي من أكبر عملائها.

ويعود توقف معظم الشركات عن تزويد هواوي بقطع الهواتف الذكية كون العقوبات الأمريكية تنص على منع أي شركة في العالم تزويدها بمعدات أو قطع إلكترونية أو برمجية استُخدم فيها تقنيات أمريكية أو تقنيات ومعدات تم تطويرها في الولايات المتحدة، وبالتالي تسبب ذلك في ضربة قوية كون معظم المصنعين حصلوا على ترخيص بعض التقنيات من الشركات الأمريكية أو حتى قاموا بتسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم في الولايات المتحدة.

يأتي قرار معظم الشركات لتجنب أي عقوبات محتملة عليها بحال تزويدها لهواوي بأي موارد، لاسيما كون أكبر عملائها بالولايات المتحدة.

كانت الحكومة الأمريكية قد نصت بقرارها على منع الشركات التعامل مع هواوي إلا برخصة خاصة، وهو ما تحاول سامسونج استغلاله.

المصدر:

Daily Express