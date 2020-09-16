تيك توك قد تنقل مقرّها الرئيسي إلى الولايات المتحدة لتفادي الحظر

الصفقة التي أنجزتها تيك توك فيها الكثير من التفاصيل المخفية، فهي لم تستجب تماماً للطلبات الأمريكية ببيع عملياتها، لكنها بنفس الوقت لم تبق على حالها، ومن بين الأمور التي تم الإتفاق عليها هو نقل مقرّ الشركة من الصين إلى الولايات المتحدة.

تم إعلان الإتفاق بالأمس بين ByteDance وأوراكل التي ستصبح الشريك والمزود التقني لها. واليوم كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن الإتفاق ينصّ أيضاً على نقل المقرّ الرئيسي لتيك توك – أي لكافة عملياتها الدولية – إلى الولايات المتحدة.

بموجب الإتفاق الجديد، فإن تيك توك لن تسلّم خوارزمياتها لأحد، إلا أن أوراكل ستعمل على معالجة وحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين وتخزينها ضمن الولايات المتحدة.

كان تيك توك قد حصل على مهلة حتى 15 سبتمبر الجاري لبيع عملياتها إلى شركة أمريكية تحت طائلة الحظر ومنع الجهات الأمريكية من التعامل معها. لكن الإتفاق الجديد الآن على طاولة ترامب للموافقة عليه، وهو ليس اتفاق استحواذ، إنما تفاهم يضمن مصالح الطرفين بدون الإنصياع الصيني.

واعتمدت الصين مؤخراً مجموعة من القوانين الجديدة لضبط تصدير برمجيات الذكاء الصنعي وذلك لحماية خوارزميات اقتراح المحتوى التي تعتمدها تيك توك وهي من أهم المزايا التنافسية في التطبيق.

يذكر أن لتيك توك نحو 100 مليون مستخدم في أمريكا وحدها، وتعد ByteDance بأنها ستساهم بحوالي 200 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة، وبالطبع عند نقل المقر الرئيسي إليها فإنها ستفي بهذا الوعد.

المصدر:

Financial Times