مؤتمر آبل: خدمة Apple One تجمع أحدث خدمات الشركة ضمن حزمة واحدة

بعد الإعلان عن ساعة الجيل السادس قبل قليل، كشفت آبل عن خدمة Apple One التي تجمع خدمات الشركة بحزمة واحدة.

تتيح خدمة Apple One الاشتراك في أحدث وأهم خدمات الشركة ضمن حزمة واحدة باشتراك موحد وبتكلفة أقل مقارنة بالاشتراك فيها جميعًا بشكل منفرد، حيث تشمل خدمة آيكلاود السحابية، خدمة بث المحتوى تي في بلس التي أعلنت عنها العام الماضي، وخدمة الألعاب آركيد، بجانب خدمة آبل ميوزك الموسيقية، خدمة الأخبار، وخدمة اللياقة البدنية التي أعلنت عنها قبل قليل.

وكما أعلنت آبل في المؤتمر قبل قليل، فإنها ستتيح حزمة خدماتها ضمن ثلاثة أنواع من الاشتراكات؛ بحيث تشمل الخيار الفردي مع أربع خدمات تشمل خدمة بث المحتوى تي في بلس وخدمة الألعاب وخدمة الموسيقى وخدمة آيكلاود، بجانب الخيار العائلي الذي سيوفر الخدمات الأربعة السابقة لكن بسعر أعلى كونها ستتاح لعدد أكبر من المستخدمين، وكذلك الخيار الرائد Premier الذي سيوفر بجانب الخدمات الأربعة خدمتي الأخبار واللياقة البدنية.

سعر وأنواع اشتراك خدمة Apple One:

الاشتراك الفردي بسعر 14.95 دولارًا أمريكيًا وتحوي الخدمة الموسيقية، خدمة بث المحتوى، آيكلاود، وآركيد.

الاشتراك العائلي بسعر 19.95 دولارًا أمريكيًا وتحوي خدمات الاشتراك الفردي لكن يمكن الاستفادة منها من عدة مستخدمين بالعائلة.

الاشتراك الرائد Premier بسعر 29.95 دولارًا أمريكيًا ويوفر الخدمات الأربعة السابقة بجانب خدمة الأخبار وخدمة اللياقة البدنية الجديدة.

المصدر:

Apple