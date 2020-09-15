مؤتمر آبل: الكشف عن خدمة اللياقة البدنية + Fitness بتكلفة شهرية 9.99 دولار

في حدث اليوم من شركة آبل كان يأمل الكثيرون من محبيها أن يتم الكشف عن الجيل الجيل من الآيفون، لكن هذا لم يحدث بل خصصت الشركة حدث اليوم للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة Watch Series 6 والآيباد الجديد بالإضافة لخدمة اللياقة البدنية + Fitness والتي سنستعرضها هنا.

الخدمة الجديدة + Fitness “فيتنس بلس” خدمة تم بنائها بشكل متكامل مع ساعة آبل وقدراتها المتعددة على تعقب التمارين الرياضية والنوم وقياس معدل ضربات القلب ومعدل الأكسجين في الدم؛ لتمكن المستخدم من مراقبة جميع نشاطاته بكل سهولة بعدد يصل 10 تمارين ونشاطات رياضية مختلفة.

ومن الأمثلة التي تقدمها الخدمة هي إطلاع المستخدم على وتيرة العدو إن كانت سريعة أو بطيئة وكذلك إعطاء معلومات حول معدل نبضات القلب وعدد الخطوات في الدقيقة الواحدة مما يساعد في النهاية في إرشاد المستخدم إلى طريقة ممارسة الأنشطة الرياضية بطريقة صحيحة عبر الإشعارت التي توفرها الساعة.

وكما صرحت الشركة فإن الخدمة مصممة للعمل على أجهزة الشركة المتعددة من آيفون وآيباد وكذلك Apple TV، حيث ستبلغ قيمة الاشتراك الشهري فيها 9.99 دولار أمريكي والاشتراك السنوي 79.99 دولار أمريكي كما يمكن الحصول على 3 أشهر مجانية عند شراء ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 6 على أن تكون الخدمة متوفرة قبل نهاية العام الجاري.

مواضيع ذات صلة:

الإعلان عن الجيل السادس من ساعة آبل ونسخة مصغرة SE

خدمة Apple One تجمع أحدث خدمات الشركة ضمن حزمة واحدة

المصدر

Apple