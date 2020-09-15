مؤتمر آبل: الإعلان عن الجيل السادس من ساعة آبل ونسخة مصغرة SE

كشفت آبل قبل قليل بمؤتمرها الافتراضي عن الجيل السادس لساعتها الذكية مع نسخة SE المصغرة، لتبدأ ساعة آبل مرحلة مختلفة.

بدأت الشركة المؤتمر بالحديث عن المزايا التي تقدمها ساعاتها الذكية مع مزايا مثل التحكم بالمنزل الذكي، تشغيل المقاطع الصوتية، متابعة الحالة الصحية، وغيرها من المزايا، بجانب تسليط الضوء على عدد من قصص المستخدمين الذين ساعدتهم الساعة في حياتهم لاسيما على المستوى الصحي.

تأتي ساعة آبل الجيل السادس مع تصميم أكثر أناقة ومستشعرات إضافية لتقديم مزايا أكثر لمتابعة الحالة الصحية، يتقدم المزايا الجديدة مستشعر قياس نسبة الأوكسجين في الدم مع سرعة تصل إلى 15 ثانية فقط للحصول على النسبة الصحيحة من خلال مستشعر أشعة تحت الحمراء وخوارزميات مطورة لمنح النسبة الصحيحة.

توفر الساعة الذكية الجديدة قدرات كبيرة بفضل رقاقة معالجة S6 ثنائية النوى تم تصميمها وفق A13 Bionic لتقديم أفضل أداء.

يتميز تصميم آبل بوجود حزام تقليدي من نسخة من الجلد الأصلي للعلامة التجارية Hermés ونسخة مختلفة بتصميم لأول مرة.

كذلك كشفت عن ساعات مع أحزمة على شكل سوار كامل أطلقت عليها “Solo Loop” وبتصميمين مختلفين من المطاط والقماش.

وبجانب الإعلان عن الجيل السادس من ساعتها الذكية، أعلنت الشركة عن نسخة مصغرة بسعر أقل تحت اسم SE كما شاهدنا مع هواتف آيفون، حيث ستحمل معظم المزايا السابقة في الجيل الخامس لساعة آبل مع تصميم مشابه للجيل الحالي خاصة بوجود الأحزمة المطاطية الجديدة على شكل سوار.

أسعار ساعة آبل الجيل السادس ونسخة SE

ستأتي ساعة الجيل السادس بسعر 399 دولارًا أمريكيًا، فيما ستأتي نسخة SE بسعر 279 دولارًا أمريكيًا.

المصدر:

Apple