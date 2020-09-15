مؤتمر آبل: الإعلان عن الجيل الثامن من آيباد ونسخة جديدة من iPad Air

كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي اليوم عن جيل جديد من الحاسب اللوحي الشهير آيباد من القياس التقليدي 10.2 بوصة، بالإضافة إلى نسخة جديدة من آيباد آير iPad Air.

الجيل الثامن الآيباد

يأتي هذا الجيل الثامن من جهاز آيباد بمعالج A12 الذي سبق للشركة أن استخدمته قبل عامين في نسخة برو الكبير.

ولم يختلف التصميم العام عن السابق، لكن هناك تحسن بالأداء 40% وسرعة أكبر في الرسوميات بمقدار الضعف مقارنة بلابتوبات ويندوز.

تدوم بطارية الآيباد نحو 10 ساعات كما تقول شركة آبل ويدعم الشحن عبر USB-C ويملك كاميرا 8 ميغابكسل.

سيباع الجهاز بسعر يبدأ من 329 دولار ويتاح للطلب المسبق منذ اليوم ويتوفر في المتاجر الأسبوع القادم.

آيباد آير iPad Air

كشفت آبل كذلك عن نسخة جديدة من آيباد آير iPad Air بتصميم جديد يجعله يبدو أكثر كآيباد برو وسيتوفر بعدة ألوان كالزهري والأزرق والأخضر والرمادي.

يأتي بشاشة 10.9 بوصة بدقة 2360*1650 بكسل مضادة للانعكاس. وأضافت الشركة معه حساس البصمة ضمن زر التشغيل.

استخدمت الشركة في الجهاز معالج A14 Bionic الجديد الذي يتألف من 11.8 مليار ترانزستور كما تقول.

ويدعم الجهاز منفذ USB-C ولديه كاميرا أمامية 7 ميغابكسل تسجل فيديو بالدقة الكاملة، وكاميرا خلفية 12 ميغابكسل تسجل فيديو بدقة 4K مع استقرار محسن نفس الموجودة في آيباد برو.

كذلك يدعم شبكات الواي فاي 6 وسيتوفر منه نسخة لشبكات الجيل الرابع بسرعة أكبر 60% ويدعم القلم الجديد والكيبورد الخارجي.

يتوفر بسعر يبدأ من 599 دولار وبخمسة ألوان الأزرق والأخضر والزهري والفضي والرمادي، ويتاح في المتاجر الشهر المقبل.

المصدر:

Apple