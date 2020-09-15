فيس بوك تأتي بميزة Watch Together لمستخدمي تطبيق ماسنجر

جميلة هي الأوقات التي يجتمع بها الأشخاص مع عوائلهم وأصدقائهم، ولكن ليست كل الأوقات التي يمكن أن يجتمع بها الجميع في مكان واحد، وفي بعض الأحيان لا تكفي الدردشات الجماعية ومكالمات الفيديو، وهذا ما فكّرت به شركة فيس بوك حقًا مع ميزتها الجديدة Watch Together من على تطبيقها ماسنجر ، والتي يمكن من خلالها مشاهدة مقاطع فيديو معًا.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام والبدء في المشاهدة معًا، ستحتاج أولًا إلى بدء مكالمة فيديو على ماسنجر “Messenger” أو بدء غرفة، ومن هناك، اسحب لأعلى واختر Watch Together ، وهنا تدعم هذه الميزة ثمانية أشخاص كحد أقصى في المكالمات، و 50 شخص كحد أقصى في الغرف، بعد ذلك يمكنك تحديد مقطع فيديو من فئات متعددة، أو البحث عن مقطع الفيديو المحدد الذي ترغب في مشاهدته.

أخيرًا، أشارت فيس بوك بأن ميزتها هذه سيتم إطلاقها لمستخدمي أندرويد و iOS هذا الأسبوع، لذا ترقب وصولها لك، ورتّب مقاطع الفيديو التي ترغب بمشاهدتها مع أحدهم.

المصدر:

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