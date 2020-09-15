سوني تخفض إنتاجها من بلايستيشن 5 بسبب مشاكل تصنيعية

تتحضر سوني وعشاق جهاز ألعابها إلى مرحلة جديدة مع إطلاق بلايستيشن 5 في الأسواق، إلا أن عمليات التصنيع تمرّ بمشاكل ما دفع الشركة لخفض الكميات المنتجة منه.

وكانت خطة الشركة هي إنتاج نحو 10 مليون جهاز حتى نهاية ديسمبر القادم، إلا أن الوضع الجديد أدى إلى خفض الإنتاج والآن يتوقع أن تنتج نحو 11 مليون جهاز حتى نهاية مارس القادم.

وتعود بعض المشاكل التصنيعية في التوريد من AMD المسؤولة عن المكون الأساسي في شريحة المعالجة الخاصة بالجهاز حيث أنها خفضت إنتاجها بنحو 50% ما يعني خفض سوني الكميات المنتجة والجاهزة بنفس النسبة.

بهذا فإن سوني ستخفض إنتاجها بمقدار 4 مليون جهاز، حيث من المتوقع أن تنتج 11 مليون بدلاً من 15 مليون جهاز حتى نهاية مارس وهو نهاية الدفعة الأولى من موسم شراء الجهاز.

وستعقد الشركة اليابانية غداً مؤتمراً عبر الانترنت لتكشف فيه السعر النهائي وتاريخ الإطلاق لجهازي بلايستيشن 5 أحدهما بدون سواقة ويعتمد فقط على الألعاب الرقمية. وتدور بعض التكهنات حول أن سوني قد تسعّر الجهاز الذي لا يملك سواقة بأقل من 400 دولار لمنافسة مايكروسوفت.

المصدر:

Bloomberg