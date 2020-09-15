سامسونج في صدد إطلاق سلسلة هواتف جديدة “جالكسي F” في السوق الهندي (تقرير)

أشار تقرير جديد من موقع 91Mobiles إلى خطة شركة سامسونج لإطلاق هواتف جديدة رخيصة الثمن في سلسلة ستحمل اسم “جالكسي F” مخصصة للسوق الهندي.

ووفقًا للتقرير ترغب الشركة الكورية المنافسة بشكل أقوى في السوق الهندي لمجابهة الشركات الصينية مثل شاومي وريلمي اللتان تملكان حصة كبيرة فيه جاءت على حساب هواتفها، حيث ستعمد إلى توفير خيارات متعددة من الهواتف رخيصة الثمن بمواصفات منافسة عبر سلسلة F بسعر يقارب 270 دولار أمريكي.

فيما زعم الموقع أن أول هواتف الشركة من سلسلة جالكسي F سيأتي بكاميرا خلفية رباعية تكون الرئيسية فيها بدقة 64 ميجا بكسل؛ بينما مواصفاته الأخرى ستكون مشابهة لهاتف سامسونج جالكسي M31s.

الكشف عن الهاتف سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل حيث سيتوفر في السوق الهندي عبر قنوات البيع الإلكتروني المتمثلة في موقع الشركة وعدد من شركائها؛ ومن ثم قد يتم توسيع النطاق ليشمل المتاجر وعدداً من الأسواق العالمية الأخرى.

وكانت شركة سامسونج قد استبدلت العام الماضي سلسلة جالكسي J التي حققت نجاحًا ملحوظاً في الأسواق المتوسطة بالعلامة الجديدة جالكسي M؛ في خطوة لمجابهة مصنعي هواتف الأندرويد الأخرين بعد أن خسرت نسبة لا بأس بها في ثاني أهم سوق عالمي للهواتف، الهند، مع انتشار هواتف المصنعين الصينين ذات الكفاءة العالية والسعر المعقول.

مواضيع ذات صلة:

سلسلة سامسونج جالكسي S20 الأولى بالحصول على اعتماد الشحن السريع عبر USB

المصدر:

91Mobiles