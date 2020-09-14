متصفّح Vivaldi في أندرويد يحصل على شريط علامات تبويب سفلي اختياري

قبل نحو عام من الآن، تم إطلاق متصفّح Vivaldi لنظام أندرويد، وفي أبريل من هذا العام جعلت الشركة متصفّحها متاح كإصدار ثابت بعد أن كان تجريبي، ومعه أصبح المتصفّح يدعم وضع المزيد من الخيارات في الشريط السفلي، الآن وعبر تحديث جديد يحمل رقم إصدار Vivaldi 3.3 يُتيح لك المتصفّح نقل علامة التبويب وشريط العناوين إلى أسفل الواجهة.

وبالإضافة إلى هذا الدعم، هناك مجموعة من التحسينات الهامة على المحتوى وحظر الإعلانات، على كلٍ فيما يخص الميزة الأولى، فهي غير مُفعّلة افتراضيًا، بل يلزمك لتفعيلها التوجّه إلى الإعدادات وتشغيل الخيار من تبويب الثيمات، وبمجرد الإعداد، سيتم نقل الشريط العلوي إلى أسفل الشاشة، وهذا مناسب جدًا للهواتف ذات الشاشات الكبيرة.

كما واكتسب مانع الإعلانات المدمج حظرًا كاملاً لصفحة الويب المفتوحة، مما يجعل Vivaldi أقرب للتوافق مع uBlock Origin، أخيرًا تحديث Vivaldi 3.3 متاح الآن لجميع مستخدمي أندرويد عبر صفحته من على متجر جوجل بلاي، ولتحميل انتقل عبر الرابط الموجود في الأسفل.

تحميل تحديث Vivaldi .

المصدر:

Vivaldi.