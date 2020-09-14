شركة ByteDance تتعاون مع أوراكل في محاول لتجنب حظر تيك توك

أكدت شركة أوراكل الرائدة في تقديم الخدمات السحابية عن اتفاق تعاون بينها وبين شركة ByteDance الصينية والمالكة لتطبيق تيك توك.

ووفقًا للبيان المقتضب الذي نشرته أوراكل، فإنها ستكون بمثابة المزود الموثوق لخدمات ByteDance وتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

يأتي هذا التأكيد من الشركة بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن وجودها ضمن طلب قامت ByteDance بتقديمها في محاولة لإيقاف الحظر المنتظر في الولايات المتحدة، وذلك بعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب بحظر تطبيق تيك توك في البلاد بحجة الدواعي الأمنية في حال عدم بيعه لشركة أمريكية.

تقدم أوراكل خدمات سحابية وأنظمة تكنولوجية منذ نحو 40 عامًا، وتُعد واحدة من رواد تقديم الخدمات في العالم، كما أنها تتمتع بثقة الحكومة الأمريكية من خلال تقديم خدماتها لعدد من الأجهزة الحكومية الرئيسية بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية، وزارة الأمن القومي، والاستخبارات البحرية والجوية، وهو ما يجعل من موقف ByteDance قوي إلى حد ما.

رغم تأكيد أوراكل على كونها ستعمل كمزود خدمات لتيك توك، إلا أنه لا يوجد توضيحات حول كيفية قيامها بذلك حاليًا.

كذلك من غير المعروف كيف سيوفر تيك توك خدماته من خلال أوراكل، خاصة مع منع الحكومة الصينية للشركات من بيع أو منح أطراف خارجية تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها، وبالتالي منع إتاحة خوارزميات عرض الفيديوهات لأطراف خارجية.

كانت مايكروسوفت وتويتر قد أبدت اهتمامها بالاستحواذ على تيك توك، كذلك الحال مع والمارت، لكن لاتزال الشركة الصينية ترفض البيع.

المصدر:

Oracle