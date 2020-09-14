إل جي تكشف عن هاتفها مزودج الشاشة LG Wing بسعر 1000 دولار أمريكي

أعلنت شركة إل جي عن هاتفها الغريب صاحب الشاشة المزدوجة LG Wing والذي يأتي بشاشة رئيسية كاملة 6.8 بوصة من نوع P-OLED FullVision بدقة 2460 * 1080 مع كاميرا أمامية منبثقة دقة 32 بكسل.

وعلى عكس الهواتف القابلة للطي التي سبق وشهدناها خلال العامين الجاري والماضي سواء بالطي العمودي أو الأفقي، يأتي Wing مع شاشة خلف رئيسية بقياس 3.9 بوصة بدقة 1,240 * 1,080 تظهر عند تدوير الشاشة الرئيسية بزاوية 180 درجة ليصبح الهاتف بشاشتي عرض مهام بصورة غير تقليدية.

حيث يمكن للمستخدم الإستفادة من الشاشتين في إنجاز زوجين من المهام في نفس الوقت؛ من مشاهدة اليوتيوب مثلاً والدردشة أو التصفح وتتبع خرائظ جوجل وحتى استقبال الاتصالات أثناء هذه العملية، أو فتح أي من التطبيقات الأخرى التي يرغب المستخدم في استخدامها معاً.

من الحهة الخلفية يملك الهاتف كاميرا ثلاثية العدسات الأولى وهي الرئيسية دقة 64 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/1.8 والثانية واسعة بدقة 13 ميجا بكسل والأخيرة واسعة جداً ultra-wide بدقة 13 ميجا بكسل.

فيما يملك Wing ميزة جيدة من حيث استخدام الشاشة الرئيسية في التقاط فيديو من كلا الكاميرتين _الأمامية والخلفية_ في نفس الوقت ولعب الشاشة الصغيرة دور مركز التحكم في تسجيل الفيديو “gimbal”.

بالحديث عن العتاد يأتي الهاتف مع معالج سنابدراجون 765G بتقنية تصنيع 7 نانومتر مع دعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، من ناحية الذاكرة العشوائية “رام” يملك الهاتف ذاكرة 8 جيجا بايت وتأتي بتوافق مع ذاكرة تخزين داخلية 128/256 جيجا بايت.

ويملك الهاتف قارئ بصمة إصبع مدمج في الشاشة كما أنه يدعم شريحتين وذاكرة تخزين خارجية حتى 2 تيرا بايت وتقنية NFC ومنفذ سماعة 3.5مم، ويأتي بصحبة بطارية جيدة 4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

السعر والتوفر في السوق

حسب الشركة سيتوفر الجهاز في نهاية العام وبسعر لا يعد مرتفع عند المقارنة مع الهواتف القابلة للطي مع مراعاة فرق الشاشة وقوة المعالج حيث سيتوفر بسعر 1000 دولار أمريكي.

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المصدر

Engadget