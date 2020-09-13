سوفت بانك تقترب من بيع عملاقة المعالجات ARM إلى إنفيديا

على ما يبدو أن الصفقة أصبحت وشيكة، حيث تتحضر شركة سوفت بانك لبيع شركة ARM العريقة في صناعة المعالجات إلى عملاقة صناعة بطاقات الرسوميات والعرض إنفيديا بصفقة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 40 مليار دولار أمريكي.

ظهرت الشائعات حول الصفقة قبل شهرين، وكانت انفيديا الشركة الوحيدة المهتمة بالحصول على ARM ودخلت في مفاوضات مركّزة مع المالكة لها سوفت بانك.

ولو تمت الصفقة فإنها ستكون واحدة من أكبر الصفقات في قطاع صناعة المعالجات والشرائح وقد تواجه معارضة كبيرة من السلطات الحكومية فيما يتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار.

كانت سوفت بانك قد استحوذت على ARM في عام 2016 بصفقة بلغت قيمتها حينها 31 مليار دولار، وتستخدم شرائح الشركة في الهواتف الذكية لمعظم الشركات مثل آبل وسامسونج وكوالكوم.

ومنذ استحواذ سوفت بانك عليها بدأت الشركات الأخرى تهتم بتطوير منتجاتها التي تدعم معالجات ARM، فقد رأينا مايكروسوفت تريد صنع حاسب سيرفس بمعالج ARM ونسخة ويندوز تدعم تلك المعالجات، كما أن آبل اتخذت قرارها بالفعل بدعم حواسب الماك المستقبلية بمعالجات Apple Silicon المبنية على تقنيات ARM.

وتتخصص شركة إنفيديا بتطوير معالجات الرسوميات التي تصممها ARM أيضاً، وليس لديها تواجد وخبرة كبيرة في معالجات الحواسب أو تصميمها، لذا مع الاستحواذ على ARM فإنها ستغير من توجهها وتوسعه ليشمل تلك الأجهزة أيضاً.

المصدر:

Wall Street Journal