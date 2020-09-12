زووم تدعم خاصية التحقق بخطوتين للمزيد من الحماية لكافة الحسابات

أصبحت خدمة المؤتمرات المرئية الشهيرة زووم تدعم خاصية التحقق بخطوتين 2FA وذلك لمنح المستخدمين حماية أكبر لحساباتهم بحيث لا يتمكن القراصنة من الدخول إليها حتى لو تسربت كلمات المرور، وأيضاً لتجنب الدخول المزعج للمحادثات الأخرى.

وبمجرد تفعيلها سيمكنك إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله إليك عبر رسالة SMS أو توليده من إحدى تطبيقات توثيق الحسابات مثل authenticator من جوجل أو حتى مكالمة صوتية مؤتمتة.

وتدعم زووم خاصية التحقق بخطوتين في كافة المنصات، سواء عبر الويب، تطبيق الكمبيوتر، تطبيق الموبايل وغيرها. وتعمل الخاصية عبر بروتوكول TOTP الذي يعتمد على الوقت الحالي في توليد الرموز لذا يمكن توليد رموزه عبر أي تطبيق مثل جوجل أو مايكروسوفت Authenticator.

من الجيد أن الخاصية متاحة لكافة مستخدمي زووم وليست مقتصرة فقط على الحسابات المدفوعة وبالتالي تأمين الحماية حتى للحسابات المجانية أو الشركات.

المصدر:

Zoom