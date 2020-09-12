خرائط جوجل تدعم مشاركة الموقع بالواقع المعزز لمالكي أجهزة بيكسل فقط

Live View in Maps إحدى أكثر تقنيات خرائط جوجل إثارة للإعجاب، وهي قادمة بميزة مشاركة العالم الحقيقي عبر تراكب بالواقع المعزز AR في خدمة الخرائط، وتزداد فائدتها عندما يكون الشخص في مكان غير مألوف ولديه بوصلة غير موثوقة، الآن وبدءً من هواتف بيكسل التي تعمل بإصدار أندرويد 11، أصبحت هذه الميزة أكثر فائدة، وذلك عندما يشارك أحدهم موقعه معك، ستتمكن من الانتقال إليه عبر Live View.

وبمجرد مشاركة أصدقائك لموقعهم معك على الخرائط، يمكنك النقر على رقم التعريف الشخصي الخاص بهم، ويجب أن ترى خيار Live View في زر دائري على الجانب الأيمن “حسب اللغة” من شاشتك، اضغط عليه وستجد نفسك في واجهة Live View مع توجيهك للموقع.

أخيرًا، وكما أشرنا، هذا الدعم متاح حاليًا لأجهزة بيكسل فقط، ومع ذلك، سنجده قريبًا متاح على جميع أجهزة أندرويد، وبما أن هذا الدعم من جهة الخادم، فإن تحميل أحدث إصدار من خرائط جوجل لن يضمن لك الحصول عليه.

المصدر:

جوجل.