اللعبة الاستراتيجية الكبيرة Company of Heroes تصل أخيرًا أندرويد وآيفون

على مر السنين الماضية، قام استوديو Feral Interactive بنقل عناوين قوية من الألعاب على الهواتف المحمولة، والآن، تم إصدار لعبة Company of Heroes على هواتف أندرويد وهواتف آيفون، وذلك بعد إتاحتها في فبراير الماضي على آيباد، لذلك إذا كنت تبحث عن لعبة إستراتيجية عميقة لتغوص فيها على هاتفك الذكي، فيمكنك تجربة Company of Heroes.

عمومًا، إذا لم تكن معتادًا على Company of Heroes، فإن المقطع الدعائي أدناه يُقدّم نظرة سريعة على ما ستوفره هذه اللعبة الإستراتيجية، حيث كل شيء فيها سيحدث في الوقت الحالي، وكما هو مُلاحظ، فإن اللعبة تدور حول الحرب العالمية الثانية، على أن تتطلب طريقة اللعب إدارة دقيقة لفرقك “القوات” وليس الأفراد أثناء متابعة أهداف كل مستوى، وستتراوح هذه الأهداف من أشياء بسيطة مثل نقل قواتك إلى مواقع معينة إلى المهام الأكثر صعوبة مثل الفوز في معارك.

أخيرًا، ومثل جميع ألعاب Feral المحمولة، تعد تمثل هذه اللعبة إصدارًا مدفوعًا، على أن تُكلِّفُكَ نحو 14 دولار دفعة واحدة، على أن تزال متاحة في Steam بسعر 19.99 دولارًا.

تحميل لعبة Company of Heroes أندرويد | iOS