أخيرًا الوضع المُظلم يصل مستخدمي دوولينجو على أندرويد

كما هو معروف للجميع، سمح إصدار أندرويد 10 للمطورين بتخصيص التجربة داخل تطبيقاتهم بواسطة الدعم للوضع المظلم والفاتح، ومع ذلك، لا يزال المطورين وفرق العمل يعملون على دعم تطبيقاتهم لهذه التجربة، حتى أن جوجل لا تزال تُعدّل التجربة على بعض تطبيقاتها، والآن، ينضم تطبيق تعلّم اللغات دوولينجو “Duolingo” لقائمة التطبيقات الداعمة للوضع المُظلم.

وبمجرد توفّر التحديث لديك، سترى مطالبة حول توفر الوضع المظلم، ودعوتك إلى الانتقال إلى إعدادات التطبيق لتشغيله أو إيقاف تشغيله، على أن يمنح المظهر المُظلم الجديد طبقة أنيقة من الطلاء التي تجعل من الواجهة أسهل للعينين في الليل.

أخيرًا ومنذ شهور، كان الوضع المُظلم متاح لمستخدمي التطبيق على iOS، ومن الجميل أن نرى الدعم الآن متاح على أندرويد، على الرغم من أن صفحة الدعم الخاصة بالتطبيق تُشير إلى أن الوضع المظلم ما زال قيد التطوير في أندرويد، إلّا أنه ظهر للكثير من المستخدمين، بالتالي، في حالة عدم وصوله لك انتظر أيام قليلة أخرى، ولا تنسى تحميل أحدث إصدار من التطبيق إن وُجد.

تحميل تحديث دوولينجو على أندرويد.