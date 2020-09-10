نظام التشغيل HarmonyOS من هواوي يدعم الهواتف الذكية

أطلقت شركة هواوي ثاني إصدار من نظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها، وقدمت لنا تفاصيل جديدة حوله منها وصوله إلى الهواتف الذكية.

ووفرت هواوي حزمة وأدوات تطوير التطبيقات لنظام التشغيل، وبالتالي يمكن للمطورين صنع تطبيقات متوافقة مع نظام HarmonyOS لتعمل على الساعات الذكية وأجهزة التلفاز الذكي، وقبل نهاية العام ستوفر حزمة تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

بالتالي فإن أول هاتف ذكي يشغلّه نظام هواوي HarmonyOS قد يتوفر في الأسواق العام المقبل.

كما أطلقت الشركة الصينية مشروعها المماثل لمشروع AOSP الخاص بأندرويد وذلك تحت اسم OpenHarmony لتسمح للشركات المصنعة للأجهزة التعديل على نسخة HarmonyOS الخام وإطلاق واجهاتها وإضافاتها الخاصة منه.

حالياً بما أن النظام يدعم الأجهزة منخفضة استهلاك الذاكرة العشوائية فإنه لايدعم أكثر من 128 ميغابايت، لكن في ابريل القادم سيرتفع هذا الدعم ليصل إلى 4 غيغابايت ما يسمح بتوفره على الهواتف الذكية متوسطة المواصفات، وفي اكتوبر 2021 لن يكون هناك حد أقصى ما يسمح بتوفره على هواتف تملك ذاكرة أكبر من 4 غيغابايت.

كانت هواوي قد أعلنت عن نظام التشغيل HarmonyOS بعد أن ارتفعت حدة العقوبات والتهديدات الأمريكية بحظر الشركة من التعامل مع شركات أمريكية وهو ما وضع هواتفها الذكية في موقف حرج كونها كلها تعتمد على خدمات جوجل التي تشغّل نظام أندرويد.

مع إطلاق HarmonyOS وربما نجاحه مستقبلاً، فإن هواوي لن تتأثر بالحظر الأمريكي لأنها ستكون قد اعتمدت على البدائل الخاصة بها من تطبيقات وخدمات وحتى نظام تشغيل.

المصدر:

TechCrunch