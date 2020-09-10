جديد التطبيقات IQUISPIN لتحرير الصور الملتقطة بزاوية 360 ردجة

كثيرة بشكل لا يُصدق هي تطبيقات تحرير ومعالجة الصور، ولكن مع تطبيق IQUISPIN الجديد والمتاح حصرًا لمستخدمي أندرويد فسوف يختلف الأمر، وعلى الرغم من كونه محرر للصور، إلّا أنه مُطوّر خصيصًا للصور المتلقطة بزاوية 360 درجة، بحيث معه يمكنك تعديل غالبية هذه النوعية من الصور وبغض النظر عن الكاميرا المستخدمة في التقاطها.

وبشكل أساسي، تستطيع أيضًا باستخدام هذا التطبيق إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من صورك بزاوية 360 درجة، وبالطبع هناك الدعم للتأثيرات التي يمكن تطبيقها بسهولة من خلال القوالب، وهنا يدعم التطبيق حاليًا نحو 10 تأثيرات، مع إضافة المزيد خلال المرحلة المُقبلة.

أخيرًا، بما أن تطبيق IQUISPIN مجرد محرر صور فقط وليس بتطبيق كاميرا، فيجب عليك إحضار صور “360 درجة”، ولحسن الحظ، يدعم التطبيق الكشف تلقائيًا عن هذه الصور طبعًا إذا كان هاتفك يتضمنها، في الختام، يمكنكم تحميل تطبيق IQUISPIN مجّانًا على متجر جوجل بلاي، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 7.0 فأحدث.

تحميل تطبيق IQUISPIN .