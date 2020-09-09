هواوي تتيح ساعة HUAWEI WATCH FIT الذكية للطلب المسبق في السعودية

أعلنت شركة هواوي عن إتاحة ساعة HUAWEI WATCH FIT والتي تُعد أحدث ساعة ذكية من الشركة للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بدءًا من 10 سبتمبر.

وتأتي ساعة هواوي مع شاشة AMOLED بقياس 1.64 بوصة بنسبة 70٪ من واجهة الساعة، وتتميز بدقة 456×286 بكسل مع كثافة بكسلات 326 نقطة في البوصة و16.7 مليون لون. كما تتوفر مع أكثر من 130 نمطًا لوجه الساعة وإمكانية تعيين الخلفية عبر الهاتف.

وتقدم الساعة خيارات ألوان تشمل Mint Green و Sakura Pink و Graphite Black مع تصميم أنيق مناسب لكافة الاستخدامات.

ميزات أخرى في ساعة هواوي HUAWEI WATCH FIT

تقول هواوي أن ساعة HUAWEI WATCH FIT الذكية بإمكانها الاستمرار حتى 10 أيام على شحنة واحدة، وتدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge التي تعمل على تشحن البطارية بنسبة 70٪ في نصف ساعة. كما يمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تساهم في استخدام الساعة ليوم كامل. في

تتميز الساعة كذلك بوجود ميزة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2، وتقنية TruRelaxTM التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة، وتقنية TruSleepTM 2.0 لقياس جودة النوم، وتقنية TruSleep 2.0 التي توفر أكثر من 100 نوع من النصائح الشخصية لتحسين جودة النوم، فضلًا عن تقنية TruSeen 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب.

كذلك توفر الساعة مجموعة واسعة من تمارين اللياقة البدنية مع مع 12 دورة لياقة بدنية متحركة و 44 تمرين لياقة معياري.

سعر وتوفر الساعة

تتوفر ساعة هواوي الذكية الجديدة HUAWEI WATCH FIT للطلب المسبق بداية من تاريخ 10 سبتمبر وبسعر 399 ريال.

وستأتي مع هدية قيمة وبكمية محدودة تشمل تيرموس من الستانليس ستيل، وصلة لربط الساعة بالأجهزة الأخرى، حقيبة هواوي، واشتراك في خدمة VIP.

يمكنك طلب الساعة من متجر “هواوي” الرسمي بالرياض بارك والمتجر الإلكتروني الإلكتروني، وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.