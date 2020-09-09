جوجل تعلن عن إطلاق النسخة العربية من تطبيقها Read Along

في اليوم العالمي لمحو الأميّة، أعلنت جوجل عن إتاحة النسخة العربية من تطبيقها Read Along ، وهو عبارة عن تطبيق مجاني يوفّر تجربة تفاعلية ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة العربية، وذلك بمساعدة شخصية افتراضية داخل التطبيق اسمها “ضياء”، على أن يكون التطبيق متاح حاليًا لمستخدمي أندرويد فقط.

كما ويتميّز التطبيق بأنه لا يتطلب الحاجة للاتصال بالإنترنت، وهنا يستخدم Read Along تقنية جوجل لتعرّف على الكلام ولمشاركة القرّاء الصغار ملاحظات مرئية وشفهية أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم.

أما فيما يتعلق بالشخصية الافتراضية “ضياء”، فمهمتها الرئيسية هي القراءة أولًا ثم الاستماع إلى أداء الأطفال في الوقت الحقيقي، على أن تَمُدّهم أيضًا بملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم، كما ويستطيع الأطفال أيضًا النقر على صورة ضياء لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معيّنة.

والمفاجأة في نسخة التطبيق العربية أنّ المكتبة ستضم سلسلة من القصص المبتكرة التي أنشئت داخليًا في جوجل، وجميع هذه القصص تُركّز على أهم القيم في المجتمع كالصداقة والتعاطف والمثابرة والابتكار وغيره الكثير.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يُقدّم تطبيق Read Along أيضًا اقتراحات مخصّصة لكل طفل بالاستناد إلى مستوى تقدّمه، ويتضمّن برامج تشجّع الأطفال على جمع النجوم والشارات والاستمتاع بألعاب تعليمية تحفّزهم على قراءة المزيد.

أخيرًا، تطبيق Read Along متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل، والأهم من ذلك، أنه لا يتضمّن أي إعلانات أو أي عمليات شراء داخلية، كما ولا يتطلّب تسجيل الدخول، على أن يتم تحليل البيانات الصوتية في الوقت الحالي على الجهاز فقط.

تحميل تطبيق Read Along على أندرويد.