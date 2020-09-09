جوجل تطلق تحديث أندرويد 11 الرئيسي

بدأت شركة جوجل بإرسال إصدار أندرويد 11 لبعض الهواتف الذكية ولن تقتصر على بكسل فقط، بل ستنضم لها شركات أخرى مثل ون بلس و شاومي وأوبو وغيرها.

يقدم تحديث أندرويد الرئيسي الجديد العديد من المزايا الكبيرة، تدور أغلبها حول تحسين إجراء المحادثات والدردشات، الاتصال مع الأجهزة الأخرى، الخصوصية وغيرها.

ومن أبرز المزايا التي كان المستخدمين ينادون بها من زمن والتي سبقتها آبل فيها هي ميزة تسجيل الشاشة مع صوت من المايكروفون أو صوت اللعبة أو كليهما. وكذلك تدعم هذه الإصدارة أزرار التحكم بالوسائط المتعددة في قائمة الإعدادات السريعة وأصبحت تبدو أنظف.

فيما يخص المحادثات فإنه أصبح يدعم فقاعات المحادثات Bubbles التي تطفو فوق أي شيء آخر على الشاشة أو التطبيقات لتسهيل التواصل بدون الحاجة لترك ما تفعله على التطبيقات الأخرى.

من حيث الخصوصية الآن بات بإمكانك منح سماحية لمرة واحدة فقط للتطبيق أو مراجعة الصلاحيات التي منحت لتطبيقات لا تستخدمها.

سيصل تحديث أندرويد 11 من جوجل إلى Pixel 2 وأحدث، بالإضافة إلى OnePlus 8 و نسخة برو، وهواتف Oppo X2 و Reno 3 وكذلك بعض هواتف شاومي و ريلمي.

المصدر:

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