 آيسر تعزز مجموعة شاشات Acer و Predator في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق مجموعة جديدة من شاشات الألعاب ضمن العلامتين التجاريتين Acer و Predator في المملكة العربية السعودية.

وتسعى الشركة التايوانية من خلال إطلاقها عدد من شاشات الألعاب مع أحدث التقنيات لمساعدة اللاعبين على الاستمتاع بأفضل التجارب.

وتعليقًا على هذا الأمر، قال هاني محمد، مدير مبيعات آيسر في المملكة العربية السعودية ومصر والشام والبحرين: “يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية تطورًا مستمرًا، ونحن متحمسون لتوسيع محفظة منتجاتنا بالمملكة. نحن نعلم أن هناك اختلافًا بين مستويات اللاعبين في المملكة وتنوعًا في متطلباتهم، ولهذا السبب نحرص على طرح تشكيلة واسعة من الشاشات لتلائم اللاعبين من جميع المستويات”.

شاشة آيسر Predator CG7

يتقدم المجموعة الجديدة شاشة Predator CG7 والتي تُعد الأولى في العالم بقياس 43 بوصة بدقة 4K، مع سرعة تحديث تصل 144 هرتز، ودعم الشاشة خاصية DisplayHDR 1000. وقد تم تزويدها بجهاز تحكم عن بُعد، بجانب مكبرين للصوت بقوة 10 واط لكل منهما

كما وتتيح توصيل عدد كبير من الملحقات بفضل احتوائها على منفذي DisplayPort 1.4، وثلاثة منافذ HDMI 2.0، ومنفذ USB متعدد.

شاشة الألعاب Nitro VG0

تأتي شاشة Nitro VG0 بقياس 23 بوصة من نوع IPS وتدعم تقنية AMD Radeon Freesync بمعدلات تحديث تصل إلى 144 هرتز، وتضم الشاشة نظام مكبر صوت مدمج مزدوج بقوة 2 واط للحصول على صوت نقي.

وتتيح الإمالة بزاوية تتراوح بين 5 درجات وحتى 20 درجة لمساعدة اللاعبين على اختيار الوضعية الأكثر أريحية للاستخدام.

شاشة ألعاب Acer

توفر شاشة ألعاب آيسر ED0 التي تتميز بتصميم بحواف متناهية النحافة وتأتي بقياس 27 بوصة العديد من المزايا، وذلك من خلال تقديم دقة 1920×1080 ودعم تقنية AMD Radeon FreeSync التي تساعد بدورها لوصول معدل التحديث إلى 165 هرتز.

أما شاشة ED3 فهي تأتي بقياس 31.5 بوصة وتدعم تقنية AMD Radeon FreeSync، وتقدم سرعة تحديث تصل إلى 144 هرتز.

أسعار شاشات آيسر وتوافرها

شاشة Predator CG7 تتوفر في المملكة العربية السعودية على موقع مكتبة جرير بسعر 5,399 ريال سعودي.

شاشة Nitro VG0 تتوفر في المملكة العربية السعودية عبر موقع مكتبة جرير بسعر 709 ريال سعودي.

شاشة ED0 تتوفر في المملكة العربية السعودية عبر موقع مكتبة جرير بسعر 1,099 ريال سعودي.

شاشة ED3 تتوفر في المملكة العربية السعودية عبر موقع مكتبة جرير بسعر 1,799 ريال سعودي.