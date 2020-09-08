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18 تطبيق و 24 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 18 تطبيق و 24 لعبة أندرويد).
18 تطبيق
- Matrix Determinant Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- English for all! Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Nature Sound Simulator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- NOAA Marine Weather Forecast : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Pari Keyboard – for Coding : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Pocket Bookmark Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Auto-rotate Control Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Blue Light Filter Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- All Currency Converter Pro – Money Exchange Rates : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Rotation Control Lite : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Goody Icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Launcher XP – Android Launcher : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Rapid Launcher XP : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Monotone – Dark Icon Pack : السعر الحقيقي 1.79$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Octane icon pack : السعر الحقيقي 1.79$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Beautiful Live Wallpapers – Recommended 2020 : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
24 لعبة
- G’Luck! 🍩 2D platformer game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Deadly Traps Premium – Adventure of Hell : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Hero Knights (idle RPG) $: السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Hook : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- klocki : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Legend of the cartoon : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- NABOKI : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- oO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- PUSH : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Up Left Out : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- [VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- 2048 – Puzzle Game : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Ball Collect 3D – Best casual endless game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Grow Spaceship VIP – Galaxy Battle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Idle Poo Factory VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Race 3D – Cool Relaxing endless running game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Soul Warrior: Sword and Magic – RPG Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Fear in hospital: survival PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- House of Fear: Surviving Predator PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Mystic Guardian PV: Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Sword Knights : Idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.