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18 تطبيق و 24 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

أحمد سعيد 8 سبتمبر 2020
2 دقائق
18 تطبيق و 26 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
18 تطبيق و 26 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 18 تطبيق و 24 لعبة أندرويد).

18 تطبيق

 

  1. Matrix Determinant Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. English for all! Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. Nature Sound Simulator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. NOAA Marine Weather Forecast : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. Pari Keyboard – for Coding : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  6. Pocket Bookmark Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  7. RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  8. Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  9. Auto-rotate Control Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  10. Blue Light Filter Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  11. All Currency Converter Pro – Money Exchange Rates : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  12. Rotation Control Lite : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  13. Goody Icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  14. Launcher XP – Android Launcher : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  15. Rapid Launcher XP : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  16. Monotone – Dark Icon Pack : السعر الحقيقي 1.79$، مجاني لمدة 4 يوم.
  17. Octane icon pack : السعر الحقيقي 1.79$، مجاني لمدة 4 يوم.
  18. Beautiful Live Wallpapers – Recommended 2020 : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

24 لعبة

 

  1. G’Luck! 🍩 2D platformer game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  3. Deadly Traps Premium – Adventure of Hell : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. Hero Knights (idle RPG) $: السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. Hook : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  6. klocki : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  7. Legend of the cartoon : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  8. NABOKI : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  9. oO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  10. PUSH : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  11. Up Left Out : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  12. [VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  13. 2048 – Puzzle Game : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  14. Ball Collect 3D – Best casual endless game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  15. Grow Spaceship VIP – Galaxy Battle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  16. Idle Poo Factory VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  17. Race 3D – Cool Relaxing endless running game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  18. Soul Warrior: Sword and Magic – RPG Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  19. Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  20. Fear in hospital: survival PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  21. House of Fear: Surviving Predator PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  22. Mystic Guardian PV: Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  23. Sword Knights : Idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  24. Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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