18 تطبيق و 24 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 18 تطبيق و 24 لعبة أندرويد).

18 تطبيق

24 لعبة