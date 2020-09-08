مايكروسوفت تكشف رسمياً عن جهاز الألعاب الجديد Xbox Series S

كشفت مايكروسوفت عن جهاز ألعاب جديد من أجهزة إكس بوكس يأتي باسم Xbox Series S بدون أن تقدم لنا الكثير من التفاصيل عن الجهاز.

وذكرت الشركة أن جهازها Xbox Series S سيباع بسعر 299 دولار، وسيأتي بحجم أصغر من الأقوى والأفضل Xbox Series X والأعلى سعراً الذي يباع بسعر 499 دولار.

عدا عن الحجم الصغير للجهاز الجديد والذي تقول الشركة أنه أصغر إكس بوكس حتى الآن، فإنه يتميز أيضاً باعتماده فقط على النسخ الرقمية من الألعاب كونه لا يحتوي على مشغل أقراص.

كما أن الجهاز الجديد سيستهلك طاقة معالجة رسوميات أقل وبالتالي لن تكون جودتها كما هو الحال في Xbox Series X.

وحسب التسريبات فإن خدمة Xbox All Access ستتاح لمستخدمي Xbox S برسوم اشتراك شهرية 25 دولار، مقارنة لمستخدمي الجهاز الأقوى الذي تكون رسومها 35 دولار شهرياً.

وستعقد مايكروسوفت مؤتمر رسمي قريباً للكشف عن كافة التفاصيل النهائية وإطلاق جهازيها، حيث من المتوقع توفرهم في الأسواق بحلول 10 نوفمبر القادم.

المصدر:

Xbox Twitter