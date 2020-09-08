في اختبار جديد ستدفعك لوحة Gboard لتثبيت تطبيق Bitmoji

قبل نحو عامين من الآن، قدّمت آبل تطبيقها الخاص Memojis مما استدعى من جوجل الرد بإضافة Snapchat Bitmoji في لوحتها الغنية عن التعريف Gboard ، وذلك لإنشاء الملصقات الخاصة بناءً على صورك، والآن وفي محاولة لإعادتها، قامت جوجل بإضافة علامة التبويب الجديدة Bitmoji إلى لوحتها، حتى لو لم تقم بتثبيت التطبيق.

وفي السابق، كان Bitmoji متاحًا فقط للتثبيت في Gboard عبر علامة التبويب الملصقات، حيث يكون أقل وضوحًا، أما الآن، فأصبح كقسم بجوار الملصقات، وسيؤدي النقر فوقه إلى فتح لافتة تعلن أنه يمكنك “فتح الآلاف من الملصقات”، وهناك زر “التثبيت”، حيث بمجرد تثبيت التطبيق وإعداده، يتم ملء قسم Gboard بملصقات بناءً على رغبتك.

أخيرًا، هذه الإضافة في ما زالت في مراحلها التجريبية الأولى، وهي متاحة على إصدار Gboard beta 9.8 في متجر جوجل بلاي، وحتى لو قمت بتحميل هذه النسخة، فربما لن تجد الإضافة، كونها أيضًا من جهة الخادم.