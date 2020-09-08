إيطاليا تحقق مع كبرى الشركات التقنية الأمريكية بخصوص خدمات التخزين السحابي

خدمات التخزين السحابي تجُر كبرى الشركات التقنية الأمريكية إلى التحقيق في إيطاليا بسبب عدم وضوح سياستها للمستخدمين.

بدأ جهاز مراقبة المنافسة في إيطاليا تحقيقاته في ممارسات كبرى الشركات التقنية الأميركية بما فيها آبل و جوجل ودروب بوكس فيما يتعلق بخدمات التخزين السحابي التي توفرها.

تجري إيطاليا ستة تحقيقات منفصلة وتدور كلها حول فشل الشركات الأميركية في الشرح والإيضاح لمستخدميها حول آلية جمع المعلومات عنهم واستخدامها لأغراض تجارية.

كما تحقق في البنود الظالمة في عقود خدماتها، لاسيما الشروط التي تضعها تلك الشركات وتعفيها من بعض المسؤوليات والإلتزامات خاصة في النسخة الإنجليزية من العقود ونشرها على حساب النسخة الإيطالية.

تأتي هذه التحقيقات الإيطالية بعد ما بدأت به في شهر يوليو الماضي أيضاً فيما يخص المنافسة مع أمازون و آبل وتحديداً ما يتعلق بسماعات Beats، حيث تشكك إيطاليا من وجود تواطؤ بين الشركتين الأمريكيتين لمنع تجار التجزئة والمتاجر الأخرى من بيع السماعات أو أية منتجات أخرى تخص آبل خارج برنامج وكلائها الرسمي.

هذا الصيف الحار يلقي بحرارته أيضاً على المشهد القضائي بين الشركات والحكومات. لدينا قضية آبل و Epic فيما يخص إزالة لعبة فورت نايت من متجر التطبيقات، وتطبيق تيك توك وإجباره ببيع عملياته وإلا سيتعرض للحظر، وكذلك قضية قد ترفعها وزارة العدل الأميركية على جوجل نهاية الشهر الحالي.

المصدر:

Italian Competition Authority