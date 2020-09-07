تيك توك يحظي بإقبال كبير من عشاق اللياقة البدنية في ظل جائحة كورونا

أعلنت منصة تيك توك أن إقبال الجمهور على محتوى اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة 270% في عام 2020 منذ بداية شهر مارس وحتى نهاية يوليو، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقد حظي تحدي #fitness بمشاهدات وصلت إلى أكثر من مليار مشاهدة في السعودية فقط، خلال نفس الفترة في النصف الأول من 2020.

ويأتي هذا الارتفاع كذلك التزامن مع ارتفاع الإقبال من عشاق الرياضة على المنصة في منطقة الشرق الأوسط بالكامل في الفترة الأخيرة لاسيما كرة القدم.

وأشارت تيك توك إلى أن كرة القدم كانت الرياضة التي حظيت بالزخم الأكبر في المنطقة، حيث حصدت التحديات التي تدعو محبّي كرة القدم للاحتفال بها، ومن ضمنها تحدي #footballisback، أكثر من 330 مليون مشاهدة من المشجعين حتى وقتنا الحالي.

أما في المملكة العربية السعودية فقد تمكن نادي الهلال – أحد أكبر أندية كرة القدم في المملكة وبطل آسيا، عند انضمامه إلى تيك توك في نهاية يوليو 2020 من الوصول إلى أكثر 150 ألف متابع في غضون 10 أيام فقط، فيما حصد وسم #AlHilal الخاص بالنادي على أكثر من مليار مشاهدة.

مهارات نجوم الرياضة ترفع من إقبال المتابعين على تيك توك

شهدت عروض المهارات الإبداعية لكرة القدم بالأسلوب الحر نموًا كبيرًا على المنصة. وذلك مع تقديم مبدعون أمثال اللاعب العالمي لكرة القدم بالأسلوب الحر شون غارنيه والنجوم المحليون والإقليميون أمثال فهد البريكي، عمار فريز، ومحمد نوفلي، عروضهم الفردية على تيك توك بهدف الترفيه وتشجيع المزيد من الناس على الاستمتاع بهذه الرياضة.

فيما أصبح رياضيون من المنطقة مثل وليد يري، عمير سعيد، وعبير الخاجة، حديث المملكة العربية السعودية والمنطقة بنشرهم مقاطع فيديو ملهمة وتحديات مثيرة، لا سيما تحدي #balanceshow الذي وصل إلى 126.7 مليون مشاهدة على مستوى العالم وتحديmy_move# الذي وصل إلى 174.2 مليون مشاهدة على مستوى العالم.

يُشار أن إقبال الجمهور على محتوى اللياقة البدنية والتجارب المميزة ارتفع بشكل ملحوظ من بداية العام خاصة مع الحجر المنزلي المفروض في معظم البلدان بسبب تفشي فيروس كورونا.