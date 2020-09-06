10 تطبيقات و 12 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 10 تطبيقات و 12 لعبة أندرويد).

10 تطبيقات