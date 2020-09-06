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10 تطبيقات و 12 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 10 تطبيقات و 12 لعبة أندرويد).
10 تطبيقات
- Learn French with MosaLingua : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Motivate Me! Encourage Me! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Pholorize : Colorize Your Old Black & White Photos : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Decimal to Fraction Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Note Recognition – Convert Music into Sheet Music : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sound Sampler : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Ray Watermark – Watermark with QR, Logo, Text : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Star Clock Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Stony Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
12 لعبة
- Boxes Drop – Tower block : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Matchy Moods : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- New Math Puzzles for Geniuses 2020 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Hills Legend: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Let the Pharaoh FREE!!! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The House: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Fill Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Lose Weight Story – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Take Away 3D – Endless running hyper casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Monkey GO Happy : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Deep 6 – Awakening : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.