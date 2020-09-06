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10 تطبيقات و 12 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 6 سبتمبر 2020
دقيقة واحدة
10 تطبيقات و 12 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
10 تطبيقات و 12 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 10 تطبيقات و 12 لعبة أندرويد).

10 تطبيقات

 

  1. Learn French with MosaLingua : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. Motivate Me! Encourage Me! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. Pholorize : Colorize Your Old Black & White Photos : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. Decimal to Fraction Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  5. Note Recognition – Convert Music into Sheet Music : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  6. Sound Sampler : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  7. Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  8. Ray Watermark – Watermark with QR, Logo, Text : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  9. Star Clock Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  10. Stony Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

12 لعبة

 

  1. Boxes Drop – Tower block : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  2. Matchy Moods : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. New Math Puzzles for Geniuses 2020 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. Hills Legend: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  5. Let the Pharaoh FREE!!! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  6. The House: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. Fill Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  8. Lose Weight Story – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  10. Take Away 3D – Endless running hyper casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  11. Monkey GO Happy : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  12. Deep 6 – Awakening : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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