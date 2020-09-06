بعض هواتف شاومي تحصل على ميزة تسجيل المكالمات في تطبيق مكالمات جوجل

تعمل جوجل على ميزة تسجيل المكالمات في تطبيق الهاتف الخاص بها “Phone call” منذ بعض الوقت، ويبدو أن الشركة تستعد إطلاقها للمزيد من المستخدمين ضمن شركات مختلفة مثل شاومي وسامسونج، وذلك بعد أن رأيناها على مجموعة من الهواتف المحدودة، آخر هاتف نوكيا 7 بلس، وطبعًا هي متاحة أصلًا على هواتف جوجل بيكسل وأندرويد ون ولكن ليس جميع المناطق لأسباب قانونية.

والآن، يبدو أن وظيفة تسجيل المكالمات تعمل على بعض هواتف شاومي بما في ذلك هاتف Redmi Note 8 Pro و Redmi Note 9S و Redmi Note 9 Pro، ويأتي هذا الدعم بعد أن تم تمكين الميزة على هواتف Mi A3 و Mi A2 Lite.

ومع ذلك، يبدو أن هناك القليل من الأخطاء، بحيث أوضح بعض المستخدمين عن مشكلة عدم حفظ التسجيلات بشكل صحيح، كذلك مشكلة عدم استطاعة المتصل أحيانًا سماع الشخص على الطرف الآخر مع تمكين التسجيل، ويُفهم من ذلك أخيرًا، بأن الوظيفة ما زالت قيد العمل، وستكون متاحة بحلّتها النهائية والرسمية قريبًا جدًا وللمزيد من الهواتف.

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