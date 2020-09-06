إطلاق أول بطاقة دفع افتراضية لمحفظة رقمية في السعودية عبر stc pay

أعلنت شركة stc pay التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية، stc، عن إطلاق أول بطاقة دفع افتراضية لمحفظتها الرقمية. لتوفر بذلك الشركة خيارات وحلول دفع أكثر للجمهور من كافة الشرائح والقطاعات في المملكة العربية السعودية.

وتقول الشركة أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة لشركة stc pay، خاصة بعد ترخيصها للعمل كأول محفظة رقمية في المملكة وأكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذا الشأن، أكد أحمد العنزي، مدير stc pay التنفيذي بأن بطاقة الدفع الافتراضية تعد أحد أهم منتجات الشركة في الوقت الحالي كونها تنسجم مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي للارتقاء بمجتمع غير نقدي ضمن رؤية المملكة 2030.

وصرح العنزي: “تدخل شركة stc pay اليوم مرحلة عالمية جديدة لتكون لاعبًا هامًا في القطاع المالي وقطاع التقنية المالية، من خلال تسهّل تجربه العميل وتمكين العميل من التحكّم بشتى أموره المالية بسرعة وأمان.”

كانت شركة stc pay قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيزا العالمية “Visa International” في شهر يوليو الماضي لتقديم خدمات مالية وحلول للمدفوعات الرقمية وإطلاق بطاقة دفع افتراضية لإثراء تجربة عملائها.

وتُعد الشركة هي الأولى من نوعها في مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وقد بدأ العمل فيها منذ عام 2018.

وشملت الاتفاقية تمكين الشركة السعودية من إصدار بطاقات للملايين من العملاء لتمكينهم من استخدام محافظهم الرقمية في المدفوعات الإلكترونية، مما يتيح لهم سهولة التحكّم بأمورهم المالية بأمان.