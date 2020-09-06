آيسر تطلق بطولة Predator League عبر الإنترنت في الشرق الأوسط بالتعاون مع ESL

تقام بطولة Predator League في لعبة Counter Strike: Global Offensive في الشرق الأوسط الشراكة بين آيسر و ESL.

أعلنت شركة آيسر عن إطلاقها بطولة Predator League عبر الإنترنت بالشرق الأوسط بالتعاون مع ESL، أكبر شركة للرياضات الإلكترونية بالعالم.

وتعتبر هذه البطولة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركتين، حيث تتعاون آيسر مع ESL في تنظيم وإدارة خدمات الفعالية التي تتضمن إقامة البطولة على منصة ESL Play بالإضافة إلى الترويج لمنصة الرياضات الإلكترونية من الجيل التالي Planet9.

وبالتزامن مع إنطلاق البطولة الإلكترونية، سيتم الكشف عن عدد من العروض الحصرية لدى متاجر التجزئة في الشرق الأوسط.

ستقدم البطولة فرصة الفوز بأول الألقاب في لعبة Counter Strike: Global Offensive بجانب فرصة لحضور الحصص التدريبية مع مجموعة من أفضل المدربين على مستوى المنطقة بدعم من منصة الألعاب Planet9. ويعتبر هذا النشاط الأول من نوعه للشركتين في الشرق الأوسط كما تقول آيسر، بالرغم من أن علامتها التجارية بريداتور “Predator” المخصصة للألعاب تعتبر شريكًا عالميًا لشركة ESL منذ مدة طويلة.

سيقدم المدربون الخبرات اللازمة لمساعدة المواهب باعتبارهم من اللاعبين والمدربين السابقين المعروفين بلعبة Counter Strike: Global Offensive.

بطولة دوري بطولة Predator League من آيسر و ESL تستمر 4 أسابيع

أشارت آيسر أن البطولة ستستمر لمدة تصل 4 أسابيع، على أن تقام مسابقتان للتصفيات ومسابقة للنهائيات تضم 8 فرق.

وستقام كافة المباريات على منصة ESL Play، فيما ستُبث الأدوار قبل النهائية والمنافسة النهائية للبطولة مباشرة عبر حساب أحد المؤثرين.

كما سيتخلل عملية البث التي ستستمر ثلاثة أيام، إجراء سحب يتيح للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز متنوعة مثل ملحقات الألعاب.

وسيتضمن البث عروضًا ترويجية لمنتجات ألعاب Predator في الإمارات بالتعاون مع شرف دي جي وفي السعودية بالتعاون مع مكتبة جرير.

وبهذه المناسبة، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لشركة ESL: “يعتبر هواة الألعاب أساسًا لانتشار الرياضات الإلكترونية ومن المهم للغاية أن نوفر للمواهب الشابة المنصة التي تساعدهم على توسيع إمكاناتهم إلى أقصى حد. ستمثل بطولة Predator League بداية الطريق لأي شخص يريد تحقيق النجاح في عالم الرياضات الإلكترونية. وتواصل آيسر الاستثمار في النمو الطويل الأجل للرياضات الإلكترونية، ويسرنا أن نتعاون مع شركة آيسر ونعمل على توسيع شراكتنا الحالية معها بإطلاق أول بطولة عبر الإنترنت لها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”.

من جابنه، قال بول كولينز، مدير عام شركة آيسر الشرق الأوسط: “نتطلع لإطلاق بطولة Predator League، والتي تمثل الخطوة التالية في شراكتنا طويلة الأمد مع Intel Extreme Masters وشركة ESL لجذب المواهب الشابة في مجال الرياضات الإلكترونية.” وأضاف: “كعلامة تجارية رائدة في مجال الألعاب في العالم، تلتزم Predator بدعم مجتمع لعبة Counter Strike: Global Offensive وقاعدة معجبيها. وسيؤدي طرح منصة Planet9 للرياضات الإلكترونية إلى توفير تدريب احترافي من الدرجة الأولى للفرق الفائزة، كما ستعمل الشراكة مع تجار التجزئة المحليين على توفير منتجات Predator للجميع من خلال العروض الترويجية المصممة خصيصاً لهذا الحدث”.

يُشار أنه يمكن التسجيل في هذه البطولة اليوم عبر الرابط هنا.