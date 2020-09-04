انستجرام تبدأ استبدال قسم الاستكشاف بقسم لمقاطع Reels

بدأ تطبيق انستجرام باستبدال قسم الاستكشاف بقسم مقاطع ولقطات الفيديو المصغرة Reels والبداية عبر الهند لاستغلال حظر تطبيق تيك توك.

التغير الجديد من انستجرام بدأ بالظهور للمستخدمين في الهند من خلال تغير تبويب أو أيقونة الاستكشاف التي تقع بالعادة بين أيقونة الصفحة الرئيسية وأيقونة إضافة المحتوى، حيث تم استبدال أيقونة العدسة بأيقونة شعار ميزة Reels التي أطلقتها الشركة في الهند في شهر يوليو الماضي.

وسيتبع هذا التغيير ظهور مقاطع الفيديو المصغرة للمستخدمين في القسم بدلًا من ظهور محتوى انستجرام المعتاد من صور وفيديو.

وبهذا الشأن، غرد أدم موسيري، مدير انستجرام: “اليوم نطلق تبويب جديد لـReels في الهند نظرًا للزخم الذي نراه بالبلاد.”

وترغب شركة فيس بوك إلى استغلال حظر التطبيقات الصينية الكبيرة في الهند خلال الفترة الماضية، عبر تقديم إضافات جديدة لأحد أكبر وأهم الأسواق في العالم خاصة بما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما حفزها على استبدال قسم الاستكشاف لانستجرام بقسم يحمل مقاطع Reels لاسيما وأن السوق الهندي كان اللاعب الرئيسي لتيك توك خلال الشهور الماضية.

تختبر فيس بوك باستمرار التغيرات على تطبيقاتها في الهند، ولذلك تبقى بعض المزايا متاحة هناك لفترة وأحيانًا يتم تعميمها بالعالم.

كانت ميزة Reels قد وصلت لحوالي 50 دولة في العالم الشهر الماضي، لتقدم استنساخًا عما يقدمه تطبيق الفيديو تيك توك.

المصدر:

India Times